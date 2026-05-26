Im Arbeits- und Sozialministerium in Wien waren vor Kurzem Petra und Herwig Habian vom gleichnamigen Rauchfangkehrerbetrieb in Zeltweg zu Gast. Im Zuge einer Tagung zum Thema Demografie wurde ihre Firma dort vor den Augen von Ministerin Corinna Schumann als Musterbeispiel präsentiert, was Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, Digitalisierung und Entlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrifft.

Strategie und Bürokratie

Thematisiert wurden etwa betriebliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Fachkräftemangel oder dem Umgang mit digitalen Technologien. Die Habian KG will etwa mit einer Social-Media-Strategie und Kooperationen mit Schulen für das Berufsbild der Rauchfangkehrer begeistern. Auch beschäftigt man sich damit, wie sich bürokratische Prozesse durch künstliche Intelligenz erleichtern lassen.

Das Projekt nennt sich Digi+, wird mit Geld der EU und des Arbeits- und Sozialministeriums finanziert und ist für Unternehmen kostenfrei. Begleitet wurden Petra und Herwig Habian bei der Umsetzung von Demografieberaterin Marion Lercher.



