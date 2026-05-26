„Als mir mein Sohn vor vier Jahren erklärt hat, dass er den Betrieb nicht übernehmen will, stand ich vor keiner einfachen Situation“, erklärte Raimund Plautz im Februar. Er fasste somit einen schweren Entschluss: Ende April schlossen der Klagenfurter und der Weitensfelder Standort der Traditionsfleischerei Plautz für immer. Das Fleischereiunternehmen Frierss mit Sitz in Villach übernahm Anfang Mai zumindest die Marke, also bestimmte Produkte und Rezepturen.

Letzter Speck unter dem Hammer

Das Inventar der beiden Standorte wird jetzt auf der Auktionsplattform Cavinnash versteigert. Neben Geräten aus der Produktion wie Speckwürfler, Entschwarter, Selchkabinen oder Warmhaltevitrine findet sich aber auch eine Gailtaler Speckhälfte um aktuell 120 Euro unter den Posten. Diese sei „der letzte Gailtaler Speck aus dem Hause Plautz“, wie im Beitext zu lesen ist. Um derzeit 2800 Euro wäre zudem ein Kühltransporter der Marke Toyota zu haben, der erstmals 2009 zugelassen wurde.

Die meisten Gegenstände können am 29. Mai von 10 bis 12 Uhr in der 10.-Oktober-Straße besichtigt werden. Bis 1. Juni, bei einigen Produkten bis 2. Juni, können Interessierte noch mitbieten. Einige Geräte, wie beispielsweise Griller, sind bereits um einen Euro zu haben, weisen jedoch deutliche Gebrauchsspuren auf. Die ersteigerte Ware muss am 8. Juni selbst abgeholt beziehungsweise abgebaut werden.