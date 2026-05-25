Wer in die Weinbank nach Ehrenhausen kommt, bekommt nicht einfach nur die Weinkarte gereicht. Vor den Gästen liege ein Stück steirischer Weinleidenschaft, beschreibt es Sommelier Christian Zach: „Eine Weinleidenschaft, die über zwölf Jahre gewachsen ist.“ Getragen von gereiften Tropfen, bewussten Lücken und einer klaren Handschrift.

„Wenn man bei der Longlist ganz vorne ist, dann heißt das schon etwas“, ergänzt Zach. Gemeinsam mit Sternekoch Gerhard Fuchs wurde die Weinbank bei der „Star Wine List of the Year Germany-Austria-Switzerland 2026“ mit dem Gold Star in der Kategorie „Best Long List“ ausgezeichnet. Prämiert werden dabei besondere Weinkarten mit mehr als 600 Positionen.

Die Weinbank in Ehrenhausen wurde bei der „Star Wine List of the Year Austria 2026“ mit dem Gold Star in der Kategorie „Best Long List“ ausgezeichnet © KLZ / Brutmann

Vergeben wurden die Preise im Rahmen der VieVinum in der Wiener Hofburg. Für Zach ist die Auszeichnung vor allem eine Bestätigung der jahrelangen Aufbauarbeit. Die Weinkarte der Weinbank sei „ein laufender Prozess“, beschreibt der Sommelier. Begonnen habe man 2014 mit rund 800 Positionen. Seither habe sich die Karte stetig weiterentwickelt.

Eine zentrale Rolle spielen gereifte Weine. „Wir wollten reife Weine auf die Karte bringen und zeigen, dass sie oft spannender schmecken können als man glaubt“, sagt Zach. Die Karte folgt dabei einer klaren Linie. Manche Weinbaugebiete lässt die Weinbank bewusst aus, andere werden dafür in großer Tiefe abgebildet.

Steirischer Wein im Fokus

Besonders wichtig ist Zach der Blick auf Österreich und die Steiermark. „Wir haben sicher das größte Angebot an steirischen Weinen“, sagt er. Bei der Bewertung einer Weinkarte gehe es nicht allein darum, große Weinländer wie Frankreich, Italien oder Spanien abzubilden. Entscheidend sei auch, wie konsequent die eigene Herkunft und heimische Winzer vertreten sind.

Steirischer Wein sei derzeit international gefragt. „Wir brennen dafür, das ist Heimat“, sagt Zach. Die Auszeichnung rücke damit nicht nur die Weinbank, sondern auch Ehrenhausen und die Region stärker in den Fokus.

Wenn der Wein den Ton angibt

In der Weinbank wird meist zuerst gekocht und danach der passende Wein gesucht. Manchmal läuft es aber umgekehrt: Bei außergewöhnlichen Flaschen entwickelt Sternekoch Gerhard Fuchs ein Gericht zum Wein. Zach nennt etwa alte Jahrgänge oder Naturweine, deren Eigenheiten in der Küche aufgegriffen werden.

So entstehe zwischen Küche und Keller kein Nebeneinander, sondern ein Zusammenspiel. Die Weinkarte sei nicht bloß Begleitung zum Essen, sondern Teil des Konzepts – vom Wirtshaus bis zum Restaurant.

Christian Zach und Sternekoch Gerhard Fuchs mit zwei "Besonderheiten“ in der Flasche: Fuchs entwickelt gerne Gerichte zu außergewöhnlichen Jahrgängen oder Naturweinen © KLZ / Brutmann

Für das profilierte Kulinarik-Duo Zach und Fuchs ist der Gold Star mehr als eine weitere Auszeichnung. Er zeige, dass die Arbeit an der Weinkarte international wahrgenommen werde – und dass die Weinbank mit ihrer klaren Linie auch abseits großer Ballungsräume sichtbar ist.

Die Weinbank ist nicht der einzige steirische Betrieb, der ausgezeichnet wurde. Auch der Trautentalwirt in Geistthal-Södingberg erhielt einen Gold Star – in der Kategorie Nachhaltigkeit. Dort wurde nicht nur die Weinkarte, sondern auch das Gesamtkonzept des Hauses bewertet.

Für beide steirischen Betriebe könnte der Preisregen noch weitergehen: Die Gold-Star-Gewinner sind für das globale Finale der „Star Wine List of the Year“ 2026 qualifiziert.