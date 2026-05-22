In Semriach wird es beim FC Änderungen im Sommer geben, das war klar – denn Langzeit-Trainer Michael Zechner wechselt von der Betreuerbank in die sportliche Leitung. Nun ist aber auch klar, wer statt ihm das Training übernehmen wird. Und es ist ein großer Name: Ex-Nationalspieler Hannes Reinmayr findet mit dem Traineramt in Semriach eine neue Aufgabe. „Der Verein hat sich richtig um mich bemüht und das Gesamtpaket hat einfach gepasst. Nächste Woche werde ich mich der Mannschaft einmal vorstellen, aber sie sollen die Saison einmal schön fertigspielen“, sagte Reinmayr.

Und dann schob das Ex-Mitglied des „magischen Dreiecks“ beim SK Sturm nach: „Ab Sommer sehen wir uns dann eh jeden Tag, dann lernen sie mich schnell kennen.“ Der eingeschlagene Weg der letzten Jahre, der auch zwei Aufstiege mit sich brachte, soll auch mit Reinmayr fortgesetzt werden. In den verbleibenden Runden wird sich der 56-Jährige auch persönlich noch Spiele der Semriacher anschauen, um erste Eindrücke zu gewinnen. In der Liga empfängt Semriach am Freitag (19 Uhr) Tabellen- und Ortsnachbarn Peggau zum „Lurgrotten-Derby“. Der gebürtige Semriacher Manuel Trojer absolviert dabei sein 350. Spiel für Peggau. Trojer ist zudem auch mit 23 Toren der aktuelle Toptorschütze der Liga.