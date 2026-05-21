Homeoffice hat sich in der Arbeitswelt mittlerweile weitestgehend durchgesetzt. Als Chefin eines Unternehmens mit mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wäre ein dauerhaftes Arbeiten von zu Hause aus aber wohl nur schwer möglich. Vor allem dann, wenn man seinen Arbeitsplatz auf Anweisung seines Arbeitgebers gar nicht erst betreten dürfte.

Gerade auch in einem Bewerbungsverfahren durchaus ein Stolperstein, weshalb Ines Manegold laut ihrem Anwalt Michael Sommer nicht zum am Dienstag beginnenden Hearing für den Posten des Kabeg-Vorstands geladen wurde. „Das ist die pure Angst vor der Qualität und den Fähigkeiten meiner Mandantin. Man hat sie aus völlig unsachlichen Gründen aussortiert“, sagt Sommer, der von einer schweren Diskriminierung spricht.

Rechtliche Schritte angekündigt

Laut ihm gebe es ein aufrechtes Betretungsverbot für alle Büroräumlichkeiten der Kabeg. Dieses sei im Zuge des Rechtsstreits vor mehr als zehn Jahren ausgesprochen und nie wieder aufgehoben worden. „Und das, obwohl die Staatsanwaltschaft schon 2013 alles eingestellt hat und schließlich 2016 auch die Kabeg alle Vorwürfe zurückgezogen hat“, sagt Sommer.

Er geht davon aus, dass Manegold aufgrund ihrer langjährigen und internationalen Erfahrung realistische Chancen gehabt hätte, bei einem fairen Verfahren als Erstgereihte hervorgehen zu können. Sollte Manegold nicht doch noch zum Hearing geladen werden, kündigt Sommer rechtliche Schritte an.

Medizinischer Bereich ausgenommen

Vonseiten der Kabeg wird bestätigt, dass es ein aufrechtes Betretungsverbot gibt. Dieses gilt, so hält man fest, nur für den administrativen Bereich. Sollte die Ex-Chefin behandelt werden müssen, sei dies natürlich jederzeit möglich. Zum Bewerbungsverfahren an sich möchte man sich nicht näher äußern. Dem Vernehmen nach haben es vier Kandidaten ins Hearing geschafft.