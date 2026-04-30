Unser Gesundheitssystem krankt – eine Reform ist lange überfällig, denn die Kosten schießen aufgrund der Teuerung und des demografischen Wandels immer weiter in die Höhe. Im Zuge der Reformpartnerschaft wollen Bund, Länder und Gemeinden die Gesundheitskompetenzen Mitte des Jahres neu ordnen. Eine zentrale Funktion bei diesem Vorhaben kommt einer Expertengruppe zu, der auch Karl Cernic, Geschäftsführer des Kärntner Gesundheitsfonds und Kandidat als Kabeg-Vorstand, angehört.

„Ich bin eines von fünf Mitgliedern jener Gruppe für die Entwicklung von Modelloptionen und Varianten zur Steuerung des Gesundheitssystems“, bestätigt Cernic entsprechende Kleine-Zeitung-Informationen. Die Mitwirkenden werden von Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden bestellt, koordiniert wird das Gremium über das Bundeskanzleramt.

Ein Bericht der Experten sei bereits abgegeben worden, bis Ende Juni wolle die Bundesregierung die Varianten bewerten, so Cernic. Inhaltlich will er nicht ins Detail gehen, aber so viel ist bekannt:

Die Vorschläge

Das erste Modell sieht mehr oder weniger eine Beibehaltung des Status quo vor. Beim zweiten sollen Teilversorgungsspitäler mit nur einzelnen medizinischen Schwerpunkten (wie sie in vielen ländlichen Regionen noch typisch sind) verschwinden, die Standorte aber erhalten bleiben – etwa in Form von ambulanten Versorgungszentren für die fachärztliche Behandlung. Die dritte ist die Maximalvariante und würde im Spitalsbereich massive Einschnitte bringen. Übrigbleiben würden nur mehr einige wenige Standorte mit einer Vollversorgung.

Konsens

Weitgehend politischer Konsens besteht bereits, was die Umsetzung eines bundeseinheitlichen Dienst- und Besoldungssystems für Krankenanstalten und ein bundesweit einheitliches System zur Patientenlenkung betrifft.