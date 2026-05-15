Bis zum Jahr 2022 haben es Österreichs Gemeinden geschafft, mehr oder weniger ausgeglichen zu bilanzieren. Gelegentlich schaute sogar ein kleiner Überschuss heraus. Danach wendete sich das Blatt. Der Beitrag der Gemeinden (ohne Wien) zum gesamtstaatlichen Defizit liegt seither bei rund einer Milliarde Euro jedes Jahr. Und der Spardruck wird auch in den kommenden Jahren hoch bleiben.

Beim Stabilitätspakt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, der die Verschuldungsquoten zwischen diesen Körperschaften regelt, ist die unterste Ebene vergleichsweise günstig davongekommen. Halten die Wirtschaftsprognosen, muss die Neuverschuldung bis 2028 von zuletzt 900 Millionen auf unter 800 Millionen Euro gedrückt werden. Das scheint machbar. Städte und Gemeinden (ohne Wien) haben etwa im Vorjahr ihr Defizit um 25 Prozent senken können. Möglich gemacht wurde dies einerseits durch höhere Gebühren, andererseits aber auch durch einen deutlichen Rückgang an Investitionen.

Mehr als die Hälfte fließt an die Länder

Tatsächlich sind die Einsparungsmöglichkeiten für die Gemeinden begrenzt. Im Durchschnitt fressen die Landesumlagen schon mehr als die Hälfte der Ertragsanteile auf, entsprechend bleibt weniger für den eigenen Betrieb sowie für Investitionen. Gleichzeitig haben sich aber die Aufgaben für die Gemeinden erhöht, etwa bei Pflege und der Kinderbetreuung – und es muss zudem weiter gespart werden. Es ist ein Teufelskreis.

Die Folge ist der erwähnte Rückgang der Infrastrukturausgaben. „Gespart wird mittlerweile quer durchs ganze Land bei jenen Investitionen, die die Basis für das Zusammenleben in unseren Gemeinden sind“, sagt Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP). „Wenn Straßen, Wasserleitungen, Schulgebäude, Kindergärten oder Feuerwehrprojekte verschoben werden müssen, dann geht das nicht lange gut.“

Kooperationen als Lösung?

Diese Entwicklung ist auf der einen Seite der Grund für die Rufe der Gemeinden nach einer Reform der Grundsteuer und/oder höheren Anteilen aus dem gesamtstaatlichen Steuerkuchen, auf der anderen Seite offenbart es die Notwendigkeit struktureller Reformen. Deshalb ist der Gemeindebund auch Teil der Reformpartnerschaft, sitzt mit Bund und Ländern an einem Tisch, um bis zum Ende des Jahres der Republik ein Face-Lifting zu verpassen.

Das Angebot des Gemeindebundes dafür sind Kooperationsverbände für die Daseinsvorsorge. Allerdings gibt es diese bereits vielfach im ganzen Land, etwa für Abwasser, den öffentlichen Verkehr, Müllentsorgung und Kinderbetreuung. In der Steiermark haben sich etwa schon fast 90 Wasserverbände gegründet, in Kärnten sind es bisher 24. Manche dieser Verbände existieren bereits seit Jahrzehnten. Ist das Sparpotenzial daher nach wie vor hoch?

Tatjana Katalan bejaht dies. Die Anwältin für Öffentliches Wirtschaftsrecht bei der Kanzlei Dorda berät Gemeinden bei deren Zusammenarbeit. „Zusammenschluss allein ist zu wenig“, sagt Katalan. Zu oft blieben, trotz der Kooperation, Parallelstrukturen in den einzelnen Gemeinden bestehen. Das kostet nicht nur Geld, sondern bindet in den Gemeindeämtern auch Ressourcen. Anders bei Kooperationen: Die Gemeinde bleibt hier zwar in der Verantwortung, die Bürgermeisterin wird zum Aufsichtsorgan, doch für die Dienstleistung zuständig ist der Verband.

Steuervorteil für Kooperationen?

Das heißt, nicht nur in der Anzahl, sondern vor allem in der Art der Zusammenarbeit liegt Potenzial. Dieser Befund wird auch vom Gemeindebund bestätigt. „Es braucht immer zuerst eine genaue Bestandsanalyse“, sagt Katalan. Als Beispiel bei einem Abfallverband: Wo fällt wann, wie viel und welcher Müll an? Ohne Inventur blieben Effizienzpotenziale ungenutzt.

Es gibt bei derartigen Kooperationen einige Hindernisse, darunter auch steuerliche. In den Reformgesprächen mit der Dreierkoalition liegt unter anderem das Thema „Vorsteuerabzug“ für die Verbände auf dem Verhandlungstisch, wie aus Regierungskreisen zu hören ist. Bereits beschlossen wurden Erleichterungen für Energiegemeinschaften, sie treten im Herbst in Kraft. Expertin Katalan ortet hier ein „Riesenpotenzial“, schließlich gibt es viele Gebäude und Flächen in Gemeinden, die mit PV-Anlagen versehen werden könnten – was auch die Energiewende befördern würde. Vor der Ersparnis ist aber die Investition, womit wir wieder beim Teufelskreis sind. Die (wenigen) freien Mittel landen derzeit vorwiegend in der Sanierung.

Ein weiterer Punkt, der kurzfristig höhere Ausgaben bedeutet, langfristig aber zu Einsparungen führen soll, ist das weite Feld der Digitalisierung. Da liegt es ebenfalls auf der Hand, dass die Gemeinden nicht nach der Devise „jede für sich“ agieren, sondern Verbünde zielführend sind, und zwar eher größere als kleinere. Auch darüber wird bei den laufenden Reformgesprächen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verhandelt. Zur Diskussion steht dabei sogar ein bundesweit einheitliches System. Das wäre dann die ganz große Lösung.