Der große Platz vor der Kirche in Tarvis ist vom 17. bis 19. August Schauplatz der 15. Auflage von „Tarvisio Young“. Heuer erstmals auch unter starker Feldkirchner Beteiligung. Ganze sechs Bands aus der Tiebelstadt werden auf der Piazza Unita mit dabei sein – und zwar sind dies Hunting Doubts, Jam Trax, Listen to the music, Mercy me, Zeitlos und Carved in stone.

Um einander vor dem großen Auftritt schon etwas kennenzulernen, hat der Feldkirchner Fotograf und Musiker Manfred J. Schusser die Idee geboren, sich bereits vorher zu einem gemeinsamen Konzert in Feldkirchen zusammenzufinden. Gesagt, getan. Dieser Alpe-Adria-Musikerstammtisch findet am Mittwoch, 3. Juni, ab 18 Uhr im Feldkirchner Stadtsaal statt. Neben Feldkirchnern werden auch Musiker und Bands aus Italien und Slowenien auf der Bühne stehen. „Jeder, der auf der Bühne mitspielen will, und auch jede Musikrichtung ist herzlich willkommen, von Rock bis Volksmusik“, sagt Schusser, der von Musik ohne Grenzen spricht. „Mein Antrieb dazu ist es, die Menschen zusammenzubringen und Freude zu bereiten.“



Für die Organisation sind neben Schusser auch Siegfried „Sigi“ Hatberger und Hartmut „Barney“ Mälzer.