Der Bub hinkt leicht, als er den Verhandlungssaal im Bezirksgericht Judenburg betritt. Neben ihm sitzt seine Mutter.

Verhandelt wird vor Gerichtsvorsteherin Helene Sammt. Eine Dolmetscherin übersetzt, die Angeklagte spricht kaum Deutsch. Die Frau aus Knittelfeld arbeitet als Reinigungskraft. Wie viel sie verdient, könne sie nicht sagen, lässt sie übersetzen. Sammt reagiert irritiert: „Sie will mir weismachen, sie nimmt eine Arbeit an, von der sie nicht weiß, wie viel sie pro Monat verdient?“ Schließlich diktiert sie: „Vermögen: unbekannt.“

Die Frau ist unbescholten, vorgeworfen wird ihr, einen Buben auf einem Zebrastreifen angefahren zu haben.

Diversion

Sammt erklärt der Angeklagten das Verfahren und weist auf die Möglichkeit einer Diversion hin. Ein Geständnis wäre ein Milderungsgrund, so die Richterin. Die Frau nickt. Es tue ihr leid, was vorgefallen sei, sie fühle sich schuldig.

Bei der Polizei hatte sie angegeben, der Bub sei ihr „ins Auto gelaufen“. Sammt fragt nach: „Waren Sie abgelenkt? Hätten Sie besser schauen müssen?“ Die Angeklagte antwortet über die Dolmetscherin, erst nach dem Gespräch mit einem Zeugen habe sie verstanden, was passiert sei. Dieser muss aufgrund des Geständnisses nicht aussagen.



Auch bei der Schadensregulierung herrscht Unsicherheit. Die Frau habe zwar Post von der Versicherung bekommen, aber nichts verstanden, weil sie kein Deutsch spreche. Sammt erklärt, sie möge mit ihrem Versicherungsvertreter reden: Sie müsse den Schaden nicht persönlich bezahlen, dafür gebe es schließlich die Haftpflichtversicherung.

8000 Euro werden gefordert

Der Bub selbst bleibt vor Gericht ruhig sitzen. Aufgrund des Geständnisses muss er nicht aussagen. Sein Anwalt fordert rund 8000 Euro: Schmerzensgeld, Sachschaden, Pflegekosten, Fahrtkosten sowie Kosten für die Begleitperson im Krankenhaus Graz, wo die Mutter beim verletzten Kind übernachtete.

„Ich hoffe, ich darf ‚du‘ sagen zu dir", sagt Sammt freundlich zum Buben, dieser bejaht. Mehr braucht es wegen des Geständnisses nicht. Die Richterin verabschiedet ihn mit einem „Alles Gute“.

Die Angeklagte akzeptiert die Diversion. Sie muss 350 Euro an die Republik Österreich für das Verfahren bezahlen. Eine Vorstrafe bleibt ihr so erspart. Die Schadenersatzfrage soll mit der Versicherung geklärt werden. Damit wird das Verfahren eingestellt.