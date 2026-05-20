Kein Trend ohne Namen: „Snailmail“. Kurz gesagt, „Gen Z“ schreibt wieder Briefe und verdient nebenbei damit Geld. Manche werden sich jetzt die Augen reiben. Junge Menschen greifen zu Stift und Papier, machen sich Gedanken, formulieren ganze Sätze mit Punkt und Beistrich? Ja, Genz Z ist auf den Brief gekommen. Dahinter steckt eine Art Gegenbewegung zur immer digitaleren Welt und der Wunsch nach mehr persönlichem Kontakt.

Wer mindestens der Generation der Millennials angehört, kennt sie vermutlich noch: Brieffreundschaften. In Zeitschriften gab es dafür eigene Rubriken. Manchmal kam man über einen einzigen Briefwechsel nicht hinaus, manche Brieffreundschaften halten Jahrzehnte und werden sogar zu Liebesgeschichten. Doch selbst wer früher regelmäßig zu Stift und Papier gegriffen hat, der tippt heute aus reiner Bequemlichkeit lieber in die Tastatur. Kurznachrichten regieren die Welt der Kommunikation nicht erst seit gestern. Ein handgeschriebener Brief flattert oft nur mehr in Form von Beileidsbekundung ins heimische Postkasterl.

Mitglieder des Mail Clubs bekommen mehr als einen Brief

Dem setzt die Generation der 14- bis 30-Jährigen nun etwas entgegen mit sogenannten „Mail Clubs“ (Briefclub). Von völlig fremden Personen kann man sich monatlich einen Brief zusenden lassen. Einen Unterschied gibt es dennoch: Briefclubs sind keine klassischen Brieffreundschaften mit gegenseitigem Austausch. Wer Teil eines „Mail Clubs“ ist, bekommt ausschließlich Briefe. Einmal im Monat landet dann ein schön gestalteter Brief im Postkasten, quasi ein analoger Newsletter. Neben einem Brief gibt es meist noch kleine Beigaben wie Sticker, Kunstwerke, Zeichnungen oder andere persönliche Botschaften des Verfassers.

Gratis ist das freilich nicht. Wer in den Empfängerkreis des monatlichen Newsletters aufgenommen werden will, muss dafür zahlen. Das ist durchaus logisch. Allein das Briefporto geht ins Geld. Wenn es dann noch kleine Aufmerksamkeiten als Zugabe gibt, geht das für den Verfasser schnell ins Geld. In der Regel muss man ein Abo abschließen. Je mehr man bereit ist zu zahlen, desto mehr zusätzlichen Content gibt es.

Wer jetzt schon gehofft hat, Gen Z würde weniger oft zum Smartphone und öfter zum Stift greifen, der wird aber fast etwas enttäuscht sein. Denn das Gestalten der kreativen Briefe wird auf TikTok und Co. zelebriert - und der Service natürlich beworben, um neue Mitglieder zu gewinnen. Und handgeschrieben sind die Briefe in der Regel ebenfalls nicht.

Ganz neu ist auch diese Idee freilich nicht. Neben den klassischen Brieffreundschaften gibt es seit über 20 Jahren auch sogenanntes Postcrossing. Hier kann man, wenn man sich (kostenfrei) anmeldet, Postkarten aus aller Welt in alle Welt verschicken. Gratis ist auch dieser Service nicht, das Porto muss man nämlich selbst zahlen. Auch andere Online-Dienste bieten kostenpflichtige Postkartenservices an, um Urlaubsfotos vom Smartphone in Postkarten an die Lieben daheim zu verwandeln.