Bei einer Frontalkollision auf der L329 bei Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung) waren am Dienstagnachmittag drei Fahrzeuge involviert. Darunter befand sich auch ein Behindertentransporter, der zwei Kinder mitführte. Beim Unfall wurden insgesamt sieben Personen größtenteils leicht verletzt, teilte die Polizei am Abend mit. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine 58-jährige Lenkerin aus Graz fuhr mit ihrem Pkw gegen 16.40 Uhr auf der L329 Rinneggerstraße durch den Annagraben in Fahrtrichtung Graz. In die Gegenrichtung waren ein 67-Jähriger mit einer 70-jährigen Beifahrerin und einem 38-jährigen Beifahrer sowie der 26-jährige Lenker des Behindertentransports unterwegs. In seinem Fahrzeug saßen zwei Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren.

Zwei Wagen landeten im Straßengraben

Zwei Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert, das dritte kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Während die 70-jährige Beifahrerin Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, wurden die übrigen Beteiligten leicht verletzt. Alle wurden ins LKH Graz gebracht, die beiden Kinder in die Kinderchirurgie.

Im Einsatz stand neben dem Roten Kreuz, der Polizei und dem Abschleppdienst die Freiwillige Feuerwehr Weinitzen-Oberschöckl, die Fotos vom Unfall veröffentlichte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ursache für die Kollision aller drei Pkw ist laut Polizei derzeit unbekannt. Da die Beteiligten keine Angaben zur Unfallursache oder zum Hergang machen konnten, sucht die Polizei etwaige Zeugen der Kollision. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Kumberg unter der Nummer 059133/6143.