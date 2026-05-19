Gut 40 Tage vor der Graz-Wahl erhöhen die Oppositionsparteien das Tempo merklich. In der Mai-Sitzung des Landtags will die KPÖ zuerst die Zustände in der Pflege debattieren. Am Nachmittag haken SPÖ und KPÖ beim blau-schwarzen Zwist um den Sparkurs ein. Außerdem sind allein drei „Dringliche Anfragen“ der Grünen rund um Trockenheit, Wassermangel und Waldbrände angesetzt. Unterdessen wollen die Neos das angebliche „Führungschaos“ am LKH Graz II aufgeklärt haben.

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Aktuelle Stunde zur Pflege

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) geißelt zum Start die schwarzen Pflegelandesräte: für „Sonntagsreden, wo man sich bei den Pflegekräften bedankt, aber für Kürzungen, Schließungen und Belastungen sorgt.“ Der angesagte Masterplan würde hinter verschlossenen Türen gemacht. Wenn er denn überhaupt existiert.

Die Themen liegen auf der Hand, zählt die KPÖ-Politikerin auf: Personalschlüssel verbessern. Ausbildung verstärken, auch berufsbegleitend. Eine Rückholaktion für ausgestiegene Kräfte. Mehr Hilfe für Angehörige. Ein Ausbau der Tageszentren. Nachsatz: „Was darf es kosten, das darf nicht die zentrale Frage sein.“

„Bis 2050 haben wir eine Verdoppelung der Über-85-Jährigen“, schildert Pflegelandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) die Herausforderungen. Das Geld spielt sehr wohl eine Rolle. „Ein System, das nicht funktioniert, braucht nicht einfach mehr Geld. Wir wollen ein neues Haus des Lebens bauen.“ Derzeit würden die Daten und Analysen dafür erhoben. „Ab der zweiten Jahreshälfte“ wird mit allen Beteiligten am Masterplan gearbeitet. Es sei schon viel passiert, zählt der Landesrat allerlei Verbesserungen auf.

Sandra Krautwaschl (Grüne) greift die Finanzen auf: Die Steiermark gab 2024 über eine Milliarde Euro für Pflege aus, Nieder- und Oberösterreich lagen deutlich darunter. Nicht, weil die Qualität dort schlechter wäre. Sondern weil es in der Steiermark viel mehr private, gewinnorientierte Heimbetreiber geben würde. Die Prävention wurde lange vernachlässigt, mobile Dienste auch.

Gerhard Hirschmann (FPÖ) meint, man wolle die Pflege Schritt für Schritt verbessern. Mobile Dienst und Tageszentren würden ausgebaut.

Zündstoff

Unauffällig auf Punkt 8 der Tagesordnung gelandet, birgt der Stabilitätspakt von Bund, Ländern und Gemeinden dennoch Zündstoff, und das innerhalb der Koalition. Zur Erinnerung: Das Land sollte 2027 nicht 172 Millionen , sondern 377 Millionen Euro einsparen, um den Stabilitätspakt zu erfüllen. Darauf beharren Landesrat Willibald Ehrenhöfer und ÖVP, während LH Mario Kunasek und FPÖ strikt gegen ein „Kaputtsparen“ sind. Tenor der Blauen: „Die Budgetversäumnisse der letzten 25 Jahre können nicht in zwei Jahren kompensiert werden.“