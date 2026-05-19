Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw bei Hausmannstätten ist am Dienstagvormittag ein 87-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein 71-jähriger Grazer lenkte gegen 11 Uhr seinen Traktor auf der L371 in Richtung Graz, als der 87-Jährige mit seinem Pkw in die Kreuzung einfuhr. Die Fahrzeuge kollidierten, berichtet die Polizei Steiermark.

Aus dem Auto geschleudert

Der 87-Jährige wurde dadurch aus seinem Auto geschleudert. Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.