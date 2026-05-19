Dass der Fotograf, den die ÖVP für diese Pressekonferenz bestellt hat, im Stau steht und sich daher verspätet, passt wie die Faust aufs Aug – jedenfalls aus Sicht der Grazer Volkspartei: „Ganz Graz ist Baustelle“, ist der Tenor dieser Veranstaltung. Eine sehr drastische Formulierung, gesteht Parteichef Kurt Hohensinner eingangs – doch es würde dem Gefühl und dem Ärger vieler Grazerinnen wie Grazer entsprechen.

Also wiederholt Hohensinner, naturgemäß Spitzenkandidat der Schwarzen für die Wahl am 28. Juni, an diesem Dienstag gemeinsam mit ÖVP-Geschäftsführer Markus Huber die laute Kritik an der Verkehrspolitik der Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ. Die enorme Zahl an Baustellen und Grabungen – laut Hohensinner rund 5000 jährlich – sorge dafür, dass die Bevölkerung „mittlerweile rund 104 Stunden pro Jahr“ im Stau stehe. Zudem würden Großbaustellen laufend parallel abgewickelt – „ohne Koordination und ohne Plan“, so Hohensinner. So sei die Baustelle in der Elisabethinergasse „zum völlig falschen Zeitpunkt“ in ohnehin wirtschaftlich schwierigen Zeiten geplant worden, meint Huber.

Hohensinner (rechts) und Huber bei der Pressekonferenz am Dienstag © Saria

Die Forderungen der ÖVP

Also brauche Graz nicht nur ein „modernes Baumanagement“, das – wie in Hamburg, so der ÖVP-Chef – „Verkehrsströme, Baustellen und Umleitungen zentral miteinander abstimmt“. Ein solches fordere man für Graz schon seit Jahren vergebens, heißt es ergänzend. Hohensinner wie Huber fordern auch eine „intelligente Ampelsteuerung mit KI-Unterstützung“, einen Tiefgaragenring samt Parkleitsystem sowie Park+Ride-Anlagen an den Stadträndern.

Auf den Hinweis, dass aktuelle Wahlumfragen die KPÖ weiterhin mit Abstand auf Platz eins sehen und man somit daraus schließen könnte, dass zumindest dieser Teil der Koalition nicht für eine vermeintlich fatale Verkehrspolitik „bestraft“ wird, meint Hohensinner schmunzelnd, dass man bekanntlich Umfragen nicht allzu sehr vertrauen soll. Die zweite Nachfrage – ob er insofern das Verkehrsressort nach der Wahl selbst gern übernehmen möchte, meint der ÖVP-Chef: Er sei Wirtschaftsstadtrat und strebe so etwas nicht an – aber ja, mit Blick auf Synergien sei ein Großressort mit Wirtschaft, Verkehr und Stadtplanung „sinnvoll“.