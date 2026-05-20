Der SC Freiburg ist ein besonderer Verein. Mit Volker Finke (16 Jahre) und Christian Streich (13 Jahre) gab es in den letzten 35 Jahren zwei Trainer, deren Amtszeit weit länger als zehn Jahre andauerte. Mit Julian Schuster wurde im Sommer 2024 ein Trainer bestellt, der inklusive seiner Spielerzeit bereits 18 Jahre in verschiedensten Rollen beim Klub tätig ist. Auch am Spielersektor wird Kontinuität bei den Breisgauern eine große Bedeutung beigemessen, Vereinslegenden wie Christian Günter oder Nicolas Höfler standen in zehn oder mehr Saisons im Aufgebot der Freiburger.

Umso erstaunlicher ist es, dass Philipp Lienhart Platz zwölf in der Liste der Rekordspieler bei Freiburg einnimmt. Das Europa-League-Finale heute (21 Uhr, Canal+ live) gegen Aston Villa wird das 258. Pflichtspiel des Innenverteidigers für die Baden-Württemberger sein, seit er 2017 den Weg von Real Madrid in den Schwarzwald gefunden hat. „Es ist schon etwas Besonderes, so viele Spiele für den gleichen Klub zu absolvieren. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es noch mehr hätten sein können, wenn mein Körper immer mitgespielt hätte“, erklärte Lienhart anlässlich seines 200. Bundesligaspiels im Dezember des Vorjahres im vereinseigenen Podcast.

Philipp Lienhart bei seinem Debüt für Freiburg im August 2017 © IMAGO

Der 29-jährige Niederösterreicher spielt, soweit fit, immer und wird damit auch im heutigen Endspiel im Istanbuler Besiktas Park eine gewichtige Rolle einnehmen. Auf dem Weg ins Finale stand Lienhart in zehn der 13 Spiele auf dem Feld und erzielte einen Treffer, auch ihm ist es zu verdanken, dass der Klub im gesamten Turnierverlauf nur zehn Gegentore kassierte. Das Spiel ist wohl der bisherige Höhepunkt in Lienharts Vereinskarriere, hätte er doch die Chance auf seinen ersten Titel und gleichzeitig auch den Premierenpokal im Freiburger Trophäenschrank. Die größte Möglichkeit darauf hatte der Klub im DFB-Pokalfinale 2022, das aber im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig verloren ging.

Einerseits würde ein Erfolg der Freiburger auf europäischer Bühne die Vereinskassen füllen, ein Sieg würde sechs Millionen Euro bringen, die Teilnahme am UEFA-Supercup im August in Salzburg noch einmal vier Millionen. Außerdem würde Freiburg und damit auch Lienhart in der kommenden Saison seine Premiere in der Champions League feiern. Noch dazu würde sich Lienhart in die Riege österreichischer Innenverteidiger einreihen, die seit 2020 einen Europacup gewonnen haben. Nach David Alaba (Champions League/2020, 2022, 2024), Martin Hinteregger (Europa League/2022) und Kevin Danso (Europa League/2025) wäre er nämlich der Vierte, noch dazu stand Gernot Trauner 2022 im Finale der Conference League.

„Wir wollen auch diesen letzten Schritt machen und uns nicht damit zufriedengeben, ins Finale gekommen zu sein“, lieferte Trainer Schuster eine Kampfansage und ließ wissen, diesen historischen Triumph wahr machen zu wollen, auch wenn man sich selbst in der Rolle des Außenseiters sieht. „Wir haben ein klares Bild von Aston Villa. Viele ihrer Spieler sind im goldenen Fußballalter. Sie haben die Ruhe weg im eigenen Ballbesitz und vorne drin ein Duo, das sich blind versteht“, sagte Schuster. In der Liga beendete der Klub die Saison mit einem 4:1-Sieg gegen Leipzig am letzten Spieltag auf Platz sieben, womit eine Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation und damit dem internationalen Geschäft in der kommenden Saison bereits gesichert ist. Dennoch betonte Schuster die Kraft des Finales: „Wir sind sehr motiviert, den Titel zu holen. Das Gefühl der Unterstützung und Solidarität in Freiburg ist stärker denn je. Das ist großartig. Das ist die Kraft des Fußballs. Er kann so viele Menschen in seinen Bann ziehen und sie zusammenbringen. Es ist ein wirklich schönes Gefühl, und wir genießen den Moment.“