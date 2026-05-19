Tobias Schützenauer ist ein Unikat. Der 29-Jährige kam aus der GAK-Jugend, durchlief bei Sturm sämtliche Akademiemannschaften und schaffte es bis zu den Profis. Nach seinem Wechsel zu Altach ging es über Dinamo Tiflis im Februar 2025 zum LASK. Und mit den Linzern feierte der Steirer nun ausgiebig das Double.

Als 18-Jähriger debütierte der Schlussmann bei Sturm in der Bundesliga. Mittlerweile sind elf Jahre vergangen und sportlich konnte sich der Goalie nicht durchsetzen. Lediglich 15 Spiele in der höchsten Spielklasse stehen auf seiner Visitenkarte, und doch wird er bei all seinen Stationen wohl immer in Erinnerung bleiben. Nach dem Gewinn des Doubles mit dem LASK (Schützenauer spielte keine einzige Minute, holte sich aber drei gelbe Karten ab), zelebrierte „Schü“ den Titel mit den Linzer Fans. Nicht nur, aber auch wegen seiner positiven Art ist der Grazer ein wichtiger Bestandteil des Linzer Double-Teams. Der Vertrag des Geburtstagskindes läuft in der Stahlstadt im Jahr 2027 aus.