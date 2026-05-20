Kräftig in die Pedale treten hieß es vergangenes Wochenende in Buch-St. Magdalena. Der örtliche Bauernbund rund um Obmann Klaus Maier hatte zum Familien-Radwandertag geladen. Mit Start und Ziel bei der Raiffeisenhalle in Buch ging es bei erfreulich gutem Wanderwetter auf eine Tour für Groß und Klein. Zwischendrin lockten zahlreiche Labestationen entlang des Weges zum Gustieren, Verweilen und Beisammensein.



Nach der Rückkunft sorgte noch eine Verlosung von rund 100 Preisen für einen spannenden und für manche Wandersleute auch noch besonders glücklichen Ausklang des Tages.



