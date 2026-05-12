Trainingseinheiten auf öffentlichen Straßen, Straßensperren beim Apfellandtriathlon, Einschränkungen für die Landbevölkerung und 24 Stunden nicht aus dem Haus kommen können bei der Ultraradchallenge. Die Oststeiermark ist zum Mekka für Radfahrer und Triathleten geworden, aber wer kümmert sich um die Bedürfnisse der Bevölkerung? Es klafft ein Spalt zwischen Gewinn für die heimische Wirtschaft und unbeschwerten Alltag für die Bevölkerung. Nur: Wie bekommt man Wirtschaft, Sport und Alltag unter einen Helm?

Darüber diskutieren Josef Lind (Bürgermeister von Feistritztal), Christoph Schlagbauer, (Organisator des Apfellandtriathlons) und Andreas Gratzer (Obmann des Radclubs greenteam) unter der Moderation von Regionalredakteur Moritz Weinstock.