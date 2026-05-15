Der Apfellandtriathlon geht auch heuer wieder rund um den Stubenbergsee und seine Anrainergemeinden (Hartl, Feistritztal, Floing und Stubenberg) über die Bühne. Seit 2020 zieht das Event, veranstaltet von Omnibiotic, Hunderte Sportler in die Oststeiermark – heuer rund 2000.

Die positiven Effekte seien riesig. Davon ist Stubenbergs Bürgermeister Philipp Hirzberger überzeugt. Die Bilder, die hier entstehen, hätten eine Strahlkraft, die „weit über die Grenzen hinausgeht.” Letztlich würden sie auch den Tourismus beflügeln.

Damit sich jedoch Sportler in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen messen können, bedurfte es einer umfassenden Planung. Rennleiter Christoph Schlagbauer ist dankbar, dass man es „im dritten Durchgang bei der Landesabteilung der A16 in Graz“ geschafft hat, eine Rennstrecke auf die Beine zu stellen. Im vergangenen Jahr sei man fast daran gescheiter und habe erst Tage vor dem Triathlon grünes Licht bekommen.

Weniger Straßensperren als bisher

Aber der Veranstalter hat aus den vergangenen Events gelernt, Kritik aufgenommen und die Straßensperren heuer reduziert. Das erklärte Ziel: ein guter Mix aus mehr Sicherheit für die Teilnehmer und weniger Einschränkungen für die Anrainer. Weitgehend unproblematisch sind dabei die Sperren rund um den Stubenbergsee selbst, in dem die Athleten je nach gewählter Distanz zwischen 750 Metern und zwei Kilometern zurücklegen müssen.

See und Rundweg sind deshalb am Samstag von 9 Uhr bis etwa 20 Uhr und am Sonntag von 4.45 Uhr bis 15 Uhr für alle anderen Gäste gesperrt. Denn hier ist auch die Laufstrecke angesiedelt, die zwischen 4,75 Kilometer und 18 Kilometer lang ist.

Viel Radverkehr auf den öffentlichen Straßen

Die größten Einschränkungen für Anrainer und Durchreisende ergeben sich aus den Radstrecken, die von 19,5 Kilometern bis 80 Kilometer reichen und sich quer durch die Oststeiermark ziehen.

Betroffen sind vor allem die Landesstraßen L409 (Feistritzklammstraße), L414 (Tiefenbacherstraße) und die Bundesstraße B54 (Wechselstraße). Es sind Umfahrungen eingerichtet, wobei längere Wartezeiten mit eingerechnet werden sollten. Am Samstag sind die Straßen von 13.45 Uhr bis 18.20 Uhr gesperrt, am Sonntag von 6.45 Uhr bis 10.45 Uhr.

Trotz der Strapazen, die mit der Planung einhergehen, will man an der Veranstaltung festhalten, denn der Stubenbergsee ist „prädestiniert“ für den Triathlon.