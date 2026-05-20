Mit 1. Jänner 2025 wurde in Österreich das Pfandsystem für Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall eingeführt. Die Stadt Villach startet nun rund um das Thema Müllvermeidung ein Projekt mit tierischer Unterstützung. In Villach sammelt ab sofort ein Pinguin Pfandflaschen und Pfanddosen. „Pfandolin“ heißt der neue Sammelbehälter, mit dem die Stadt ein Pilotprojekt startet. Es soll Umweltschutz und soziale Unterstützung verbinden. Denn noch immer landen viele Pfandgebinde im Restmüll oder werden achtlos weggeworfen. Der Erlös aus den gesammelten Flaschen und Dosen kommt der Arge Sozial zugute.

Auf Pfandringe verzichtet die Stadt. Ein Antrag der „Erde“ im vergangenen Jahr wurde im Gemeinderat abgelehnt. „Die Erfahrung zeigt, dass in Pfandringen oft verschiedenste Abfälle entsorgt werden, nur keine Pfandgebinde“, sagt Katholnig. Zudem wolle man Menschen direkt helfen. „Sie müssen nicht nach Pfandgebinden suchen“, betont die Vizebürgermeisterin.

Von links: Vizebürgermeisterin Katholnig (SPÖ) mit Vanessa Schurian und Manuel Gaber (beide Arge Sozial) sowie mit Sabine Mazzora (Leiterin Abfallwirtschaft) und Kindern des Kindergartens Pestalozzi © KK/Stadt Villach

„Uns war es wichtig, ein Sammelsystem für Pfandgebinde einzuführen, das einfach zu nutzen ist und gleichzeitig sozial treffsicher wirkt“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Die kommenden Wochen sollen zeigen, ob das Angebot angenommen wird und später größer ausgerollt werden kann.

Der erste Pfandolin steht am Hauptplatz bei der Ecke Rathausplatz. Weitere Sammelbehälter gibt es in der Bahnhofstraße und im Altstoffsammelzentrum.