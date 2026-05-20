Eine Freundschaft gab den Anstoß. Die Schladmingerinnen Barbara Schweiger und Martina Höflehner kennen sich seit vielen Jahren – eine Verbindung, die stets hielt, egal wo Schweiger gerade arbeitete. Vor 14 Jahren zog es sie in die Ferne. Zehn Jahre war sie in Weiz, in den vergangenen vier Jahren arbeitete sie in verschiedenen alpinen Hütten. In Osttirol – Sillian und Prägraten – sowie in Zermatt in der Schweiz.

Höflehner, Besitzerin der Wehrhofalm, besuchte sie überall. In Zermatt erzählte sie ihr, dass ihre Alm im Obertal neu zur Verpachtung stünde, und setzte Schweiger damit wohl einen Floh ins Ohr. Diese kennt die Hütte gut, schließlich hatte sie dort bereits vor 35 Jahren gearbeitet, als noch Höflehners Eltern Gisela und Vitus Hochfilzer den Betrieb führten. Fast zehn Jahre lang habe sie in der Wehrhofalm aushilfsweise mitgearbeitet, wie sie sagt. Der Gedanke, die Alm nun pachten zu können, ließ sie nicht mehr los.

Die Almhütte liegt an einem Fischteich im Schladminger Obertal © Martin Huber

Entschluss fiel auf der Hüttenbank

Im Vorjahr spazierte Schweiger mit ihrem Lebensgefährten Hansi Dobretzberger ins Obertal, um ihm die Wehrhofalm zu zeigen. Die Hütte war geschlossen. Trotzdem setzten sich die beiden auf eine Bank und genossen die Stille des Obertals. Dobretzberger war auf Anhieb überzeugt: „Hier gefällt es mir. Das ist die Hütte, in der ich gerne arbeiten würde.“

Eine Offenbarung, die für Schweiger überraschend kam. War ihr Lebensgefährte doch gelernter Maurer, der zwanzig Jahre lang bei der Voestalpine gearbeitet und danach verschiedene handwerkliche Berufe ausgeübt hatte. Aber ohne Erfahrung in der Gastronomie. Danach ging alles flott: Der Pachtvertrag wurde unterschrieben und Ende April dieses Jahres öffnete die Wehrhofalm – mit Schweiger und Dobretzberger als neuen Wirtsleuten.

Radfahrer herzlich willkommen

Die beiden Mittfünfziger legen es langfristig an. Fünf Jahre läuft der Vertrag. Für sie ist es kein Experiment, sondern ein Projekt mit klarer Ausrichtung: Sie führen die Wehrhofalm als Jausenstation, als Ausflugsziel für jedes Wetter, mit einem besonderen Fokus auf Radfahrer. Das von Weitem sichtbare Fahrrad, das Dobretzberger auf der Terrasse aufgehängt hat, symbolisiert diesen Schwerpunkt.

Das Rad auf der Terrasse der Wehrhofalm spricht eine klare Sprache: Radler – aber natürlich auch alle anderen – sind herzlich willkommen © Martin Huber

Für Radfahrer ist die Wehrhofalm ideal gelegen. Von Schladming durch die Talbachklamm sind es zehn Kilometer – eine Strecke, die für sportliche Radler gut machbar ist, für E-Biker ist sie ein entspannter Ausflug. Besonderen Wert legen die Neo-Wirtsleute auf einheimische Gäste. Donnerstag ist eigentlich Ruhetag, aber für den Stammtisch der Höhlenforscher, der ihnen sehr wichtig ist, sperren sie am Abend trotzdem auf.

Steiermark trifft Oberösterreich

Kulinarisch setzen die Steirerin und der Oberösterreicher auf „das Beste aus beiden Welten“. Schweiger nutzt ihre guten Kontakte in den steirischen Süden und tischt Köstlichkeiten und Wein in Buschenschank-Qualität auf. Dobretzberger „importiert“ Fleischspezialitäten und Most aus dem Mühlviertel. Das kalte Jausenangebot wird täglich durch frische Mehlspeisen und ein warmes Tagesgericht ergänzt.

Die Gäste der Wehrhofalm dürfen sich unter anderem auf steirischen Wein und frische Mehlspeisen freuen © Martin Huber

Schweiger schupft die Küche, Dobretzberger den Rest. In Stoßzeiten können die beiden auf tatkräftige Hilfe aus Schweigers Familie zählen. Die neuen Wirtsleute sind jedenfalls für ihren ersten Wehrhofalm-Sommer gerüstet. Und danach? Auch ein Winterbetrieb ist nicht ausgeschlossen. Doch das ist eine andere Geschichte.