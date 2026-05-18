Im Sommer geht Bundeskanzler Christian Stocker auf Tournee. Neun Auftritte – einer in jedem Bundesland – sind geplant. Wo genau der Kanzlertross im Süden des Landes Halt machen wird, ist noch offen, allerdings sind die Termine für die Steiermark (4. August) und Kärnten (11. August) bereits fixiert.

Neu ist die Idee solcher Sommertourneen von hohen Regierungsvertretern und Parteichefs nicht. Sebastian Kurz wanderte gleich mehrfach durch Österreich („Bergauf, Österreich“). Meistens folgten ihm mehr als 1000 Anhänger, einmal traf der türkise Kanzler auch auf Demonstranten, die gegen den „12-Stunden-Arbeitstag“ protestierten. Auch das kann passieren.

Repräsentative Auswahl

Stocker setzt mit „Österreich im Gespräch“ auf ein Frage-Antwort-Format. Bereits jetzt können sich Interessierte auf der Website des Bundeskanzleramtes dafür anmelden. Pro Termin sind rund 200 Plätze vorgesehen, sie werden repräsentativ für die Bevölkerung nach Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf und politischer Selbstverortung ausgewählt. Der Meinungsforscher Peter Hajek begleitet diesen Prozess. Moderiert werden die Veranstaltungen von der ehemaligen ORF-Meteorologin Christa Kummer.

In Zeiten von Wahlkämpfen gehören ausgedehnte Sommertourneen der Parteichefs längst zum Standardrepertoire der Kampagnenführung. So bereiste etwa SPÖ-Chef Andreas Babler 2024 das Land im Campingbus, was bekanntlich auch filmisch festgehalten wurde. Doch weder Wahlkampf noch Doku waren ein großer Erfolg beschert. Die SPÖ holte 21,1 Prozent, für den Film wurden bisher 1.628 Tickets gelöst.

Babler lädt zu „Townhalls“

Diesen Sommer setzt die SPÖ auf „Townhalls“, eine moderne Form der Bürgerversammlung. Diese Idee hatte schon der heutige SPÖ-Steiermark-Chef Max Lercher vor sechs Jahren als Bundesgeschäftsführer, der Parteichef Christian Kern durch alle Bezirke Österreichs schickte, allerdings seilte sich dieser ab, bevor er alle Bezirke durchhatte. Babler wird am 1. Juni in Innsbruck sein, danach folgen 13 weitere Termine bis Jahresende, meistens an der Seite von roten Ministerinnen und Ministern. Nach Kärnten (25. September) und in die Steiermark (13. November) kommt der SPÖ-Chef mit Finanzminister Markus Marterbauer im Schlepptau.

Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger plant keine eigene Sommertour, sie bereist auf Einladung der Landesparteien schon jetzt immer wieder die Bundesländer, besucht Betriebe und lädt zu (kleineren) Bürgerversammlungen.