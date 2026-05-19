Wie fühlt sich statistische Ungerechtigkeit an? Und wie kann man Zahlen begreifbar machen? Diesen Fragen stellten sich Schülerinnen der Klassen 3B, 6B und 7B des BG/BRG Lienz. Im Rahmen der Initiative „Girls in Data Science“ (GiDS), einer Tochterinitiative der renommierten Konferenz „Women in Data Science – Villach“, übersetzten sie in einer fächerübergreifenden Kooperation aus Technik und Design, Mathematik und Informatik den „Gender Pay Gap“ – die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen – in textile Formen. Daten wurden zu Stickmustern, wodurch Ungleichheit materiell erfahrbar wurde.

Die Initiative GiDS hat es sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und junge Frauen entlang ihrer gesamten Bildungsbiografie, von der Unterstufe bis ins Studium, für Datenwissenschaften und digitale Zukunftskompetenzen zu begeistern. Dass dieses Konzept aufgeht, bewies auch die diesjährige „Women in Data Science – Villach 2026“: Unter den 482 Teilnehmenden lag der Frauenanteil bei 69 Prozent, darunter befanden sich 82 Schülerinnen und Bachelor-Studentinnen. Da das BG/BRG Lienz auch eine zentrale Bildungsstätte für viele Mädchen aus Oberkärnten – wie dem Oberen Drautal, Mölltal, Lesachtal und Oberen Gailtal – ist, hat dieses Projekt eine starke regionale Bedeutung für den Raum Osttirol und Oberkärnten.

Kreative Daten gegen Berührungsängste

„Das Projekt hat bewiesen, dass ein innovativer und interdisziplinärer Zugang junge Frauen nachhaltig für technologische Berufsfelder begeistern kann“, freut sich Organisatorin Anita Kloss-Brandstätter. „Indem wir Daten mit Kreativität verknüpfen, bauen wir Berührungsängste ab. Besonders wichtig ist uns dabei, Mädchen aus ländlichen Regionen, von Osttirol bis in die Kärntner Täler, vor den Vorhang zu holen, ihre Sichtbarkeit zu stärken und ihnen zu zeigen, welche spannenden Zukunftskarrieren in den MINT-Fächern auf sie warten.“