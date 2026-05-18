Mallnitz etabliert sich zunehmend als Standort für zeitgemäße Bildungsarbeit. Was ursprünglich als einfaches Fortbildungsangebot begann, entwickelt sich immer stärker zu einem Treffpunkt für Pädagogen, Wissenschaftler und Bildungsexperten aus ganz Österreich. Im BIOS Nationalparkzentrum entstehen Formate, die aktuelle gesellschaftliche Themen mit moderner Pädagogik verbinden – praxisnah, wissenschaftlich fundiert und eingebettet in die alpine Landschaft des Nationalparks Hohe Tauern.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Fortbildungen stehen Biodiversität, frühe MINT-Bildung und das Unterrichten im Freien. „Unsere Prämisse ist, dass sich Pädagogen nicht nur theoretisch mit der Materie beschäftigen“, sagt Gudrun Batek, die Entwicklerin der Angebote. „Wir geben ihnen Methoden an die Hand, damit sie Kinder aktiv zum Forschen, Beobachten und eigenständigen Denken anregen können“, führt sie weiter aus.

Neue Schwerpunkte bereits in Planung

Gerade das Lernen außerhalb des Klassenzimmers gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Wie lassen sich Naturwissenschaften über unmittelbare Erfahrungen vermitteln? Und wie kann Schule wieder stärker Neugier wecken? Fragen wie diese prägen die aktuellen Programme in Mallnitz. Allein im Mai nehmen rund 100 Pädagogen an den Angeboten teil. Referenten aus ganz Österreich bringen dafür unterschiedlichste Perspektiven und Fachgebiete nach Mallnitz – von der Biodiversitätsforschung über kreative Naturvermittlung bis hin zu innovativen Ansätzen der Mathematikdidaktik.

„Ich bin jetzt voll motiviert“, erzählt eine Pädagogin der Mittelschule Fritz Strobl aus Spittal. „Ich werde meine Kolleginnen mit ins Boot holen, Mikroskope anschaffen und die Gestaltung des Schulgartens übernehmen.“ Die neuen Schwerpunkte für das kommende Jahr sind bereits geplant. Es stehen Fortbildungen zur Kunst in der Landschaft, Entdecken und Forschen in der Mathematik sowie zum Schutz heimischer Vogelarten am Programm.