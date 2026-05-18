Meister Graz reagiert auf die Abgänge in der Defensive und sichert sich die Dienste von David Maier. Der 26-jährige Abwehrspieler kommt vom KAC zu den 99ers und unterschreibt einen Dreijahres-Vertrag. Der Kärntner wurde beim KAC ausgebildet, wechselte dann nach Schweden und Kanada, ehe er zur Saison 2020/2021 nach Österreich zurückkehrte. „Nach sechs Jahren in Klagenfurt, wo ich gewissermaßen in meiner Komfortzone war, freue ich mich extrem darauf, eine neue Challenge mit den Graz 99ers zu starten. Das wird mir helfen, noch einen Schritt in meiner persönlichen und Eishockey-Entwicklung zu machen. Graz hat sich in den letzten Jahren zu einer Top-Adresse entwickelt und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft weiterhin erfolgreich ist. In Graz zählt mittlerweile nur mehr der Meistertitel und das ist auch mein Ziel“, sagt der Nationalteamspieler, der derzeit bei der A-WM in der Schweiz im Einsatz ist.

99ers-Sportdirektor Philipp Pinter sagt: „Mit David hat unser Österreicher-Stamm noch mehr Qualität bekommen. Er zählt seit Jahren zu einem fixen Bestandteil der Nationalmannschaft und will bei uns in Graz den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.“