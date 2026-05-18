Beim Tiroler Nachwuchscup-Ranggeln konnte der Osttiroler Nachwuchs mit starken Leistungen überzeugen. Der Wettkampf dient dazu, den Neueinsteigern zusätzliche Kampferfahrung zu ermöglichen, weshalb die besten Athleten der jeweiligen Klassen nicht startberechtigt sind. 45 Nachwuchs-Ranggler aus den fünf Tiroler Ranggler-Vereinen traten zu diesem Bewerb an, der in einem eigenen Modus ausgetragen wurde. Dabei wurden die einzelnen Klassen zusätzlich nochmals in zwei Gewichtsklassen unterteilt. Kinder, Eltern und Betreuer verfolgten das Turnier gespannt.

In der Klasse bis 10 Jahre gewann Florian Lang vor Josef Linder. Noah Rainer erkämpfte sich in der Klasse bis 12 Jahre den zweiten Platz, während Thaddäus Fuetsch den dritten Rang belegte. Ex aequo auf dem dritten Platz landeten Elijah Blümel und Julian Rainer in der Klasse bis 14 Jahre. Zwei vierte Plätze durch Marco Mattersberger (Klasse bis acht Jahre) und Chrysanth Gander (Klasse bis 12 Jahre) rundeten das Ergebnis der Osttiroler Nachwuchs-Ranggler ab.