Wie bei so vielen anderen Schlüsselmomenten in dieser Saison, hatte Otar Kiteishvili auch beim emotionalen Schlusspunkt seine Finger im Spiel. „Kite hat mich angespornt. Er hat gesagt, du willst immer wie David Beckham sein, also zeig es einmal“, lachte Stefan Hierländer. Und wie er es zeigte! Der Kapitän nahm in seinem letzten Spiel für Sturm auf denkbar standesgemäße Art und Weise Abschied, indem er in der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum 2:0-Endstand gegen Rapid verwertete. Zum Meister-Hattrick reichte dies nicht, da der LASK mit einem 3:0-Sieg beí Austria Wien seine Pflicht erfüllte und Sturm als Champion entthronte.

„Ich bin beim Freistoß direkt hinter ihm gestanden. Du kannst den nicht besser schießen“, lobte Kiteishvili. In den Sekunden, nachdem der Ball im Tor einschlug, brachen alle Dämme. Mitspieler und Betreuer rannten auf die scheidende Vereinslegende zu, um zu gratulieren. Die Fans, die bereits Hierländers Einwechslung lautstark gefordert hatten, feierten ihn nach Schlusspfiff emotional als einen von ihnen.

Hierländer hatte schon den ganzen Tag über mit seinen Emotionen zu kämpfen: „In der Tiefgarage habe ich heute erst mal fünf Minuten stehen bleiben müssen, weil so viele Sachen hochgekommen sind. Wir sind dann mit dem Bus zum Stadion gefahren. Danach musste ich mich ein bisschen rar machen, weil mich die Emotionen übermannt haben.“

Als Wechselbad der Gefühle resümierte der 35-Jährige seinen letzten Tag als Sturm-Profi. Irgendwo zwischen traurig, schön und ganz schlimm. Als genial lässt sich die Schlusspointe bezeichnen. „Er hat die ganze Woche über Freistoß trainiert“, verriet Jon Gorenc Stankovic das vermeintliche Erfolgsgeheimnis, das Hierländer selbst nur bedingt bestätigen konnte. „Es stimmt, ich habe im Training bei den Freistößen zugeschaut und Tipps gegeben. Was ich gesehen habe, hat mir nicht so gefallen“, schmunzelte der Routinier. Nachsatz: „Bissl Kicken kann ich auch.“

Letztlich sei es eine „Überzeugungsgeschichte“ gewesen, dass dieser Schuss derart gut aufging: „Als der Ball vom Fuß weggegangen ist, habe ich ziemlich bald einmal gemerkt, dass es gut ausschaut. Dass es so gut funktioniert, ist natürlich auch ein bisschen Glück.“

Für Stefan Hierländer war es ein emotionaler und tränenreicher Tag © APA

Trainer Fabio Ingolitsch meinte, mit der Einwechslung habe er Hierländer Respekt zollen und die Möglichkeit geben wollen, sich gebührend zu verabschieden. Dass dies mit einem Traumtor endet, sei ein „kleines Märchen“. Mit dem Spielführer verliere Sturm eine Persönlichkeit: „Wenn man solch eine Karriere hatte, könnte man meinen, dass er ein großes Ego besitzt. Bei ihm ist es anders herum. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig.“ Ihm würde es nur um die Mannschaft und den Verein gehen. „Man sieht nicht immer alle Dinge, die eine Wirkung haben“, so Ingolitsch über den Spielführer. Stankovic meinte anerkennend: „Ich hätte mir keinen besseren Kapitän wünschen können.“

Sturm nutzte Chancen lange nicht

Noch kitschiger hätte Hierländer wohl nur mit dem dritten Meistertitel in Serie auf Wiedersehen sagen können. Sturm tat spät, aber doch, was dafür notwendig gewesen wäre. Nach Rot für Yusuf Demir (22.) nach einem Schuhwurf in Richtung Seitenlinie und somit auch in Richtung des vierten Schiedsrichters, agierte Sturm in Überzahl, vermochte seine Chancen jedoch lange nicht zu nutzen.

Es musste ein Weitschuss von Gizo Mamageishvili (88.) her, um den Bann zu brechen. Der Georgier hätte eigentlich statt Maurice Malone in der Startelf gestanden, kam jedoch eine Minute zu spät zur Abschlussbesprechung. Ingolitsch reagierte konsequent: „Aber es hat Gizo unheimlich leid getan, er hat sich sofort entschuldigt und versichert, dass er voll da ist, wenn er reinkommt. Dass er dann so ein Tor schießt, kann man mal so machen.“

Ohne Hierländers Geniestreich wäre es gar das Goldtor gewesen. Was Sturm im Hinblick auf die nächste Saison adaptieren muss? Dass man zu oft Unentschieden gespielt hat, liegt auf der Hand. „Es ist zwar gut, dass man die Spiele nicht verliert, aber das Wichtige ist, dass man die Spiele gewinnt“, so Hierländer. An dieser Stellschraube werde man drehen müssen: „Der Verein wird sich vielleicht auch in der Philosophie das eine oder andere überlegen müssen.“

Solch ein Gedankenprozess werde generell auf den österreichischen Fußball zukommen. „Wir haben international gesehen, mit einem gewissen Fußball kommen wir nicht mehr weiter. Da gehört etwas Neues rein. Denn in der Fünfjahreswertung sind wir ins Hintertreffen geraten. Da ist aber nicht nur Sturm gefragt, sondern jeder Spitzenklub in Österreich.“