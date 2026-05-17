Was die Kleine Zeitung bereits im Herbst 2025 berichtete, ist nun auch weiß auf schwarz zu lesen: Denn auf Bauzäunen wird nun auf jene neue Filiale des Buchunternehmens Thalia hingewiesen, die hier an der Ecke Grazer Hauptplatz/Murgasse entsteht. Wo also zuletzt das Unternehmen H&M in Mode war, wird künftig ein neues Kapitel aufgeschlagen – dem Vernehmen nach will Thalia im Juli starten. Die früheren Eckräume haben sich jedenfalls massiv verändert, längst sind große Glasfronten im Eingangsbereich entstanden. Und wer sich neugierig gegen die Scheibe lehnt und die Hände seitlich an die Stirn presst, kann im Hintergrund eine noch abgedeckte Rolltreppe erkennen.

Im Hintergrund lässt sich bereits eine Rolltreppe erkennen © Saria

Von Kühen und Alpakas

Auch quasi direkt gegenüber und über den Hauptplatz hinweg haben leere Räume, die zuletzt einem Modeunternehmen gehörten, einen Nachfolger gefunden: An der Adresse Hauptplatz 14 sperrte ja kürzlich „Max und Co“ zu, nun ist bereits die Salzburger Firma „Fellhof“ eingezogen. „Ab Juni gibt‘s auf dem Grazer Hauptplatz hochwertige Naturprodukte aus Lammfell, Kuhfell, Alpaka- und Merinowolle. Das Sortiment umfasst Lammfelle, Hausschuhe, Lammfell-Fußsäcke, Hauben, Schals, Handschuhe und Baby-Zubehör“, heißt es auf der Homepage.

Hauptplatz 14: Fellhof ist bereits eingezogen, im Juni wird eröffnet © Saria

Massage in der Schmiedgasse

Und wenn wir schon neues Leben in zuletzt verwaisten Flächen erwähnen: In der Schmiedgasse 17, hinter der holzvertäfelten Fassade, hat vor wenigen Tagen „Kangyu Massage“ aufgesperrt. „Wir bieten traditionelle chinesische Massage mit Fokus auf ganzheitlicher Begleitung – individuell abgestimmt auf Ihren Körper und Ihr aktuelles Befinden“, heißt es.