Mit gerade einmal 16 Jahren zählt Max Steinbrenner zu Österreichs vielversprechendsten Talenten seiner Generation – und Zufall spielt in seiner Welt keine Rolle. Während andere noch vom großen Sport träumen, lebt er längst den Alltag eines Spitzensportlers. Das Jahr 2026? Vollgepackt mit internationalen Trainingscamps, Wettkämpfen und unzähligen Stunden in der Kraftkammer des Olympiazentrums Klagenfurt. Direkt nach Silvester ging es zum Warmwassertraining nach Dubai, ehe auf der heimischen Gurk „gewerklt“ wurde. Ein Stopp im brasilianischen Rio de Janeiro durfte nicht fehlen — am Olympia-Schauplatz von 2016 sorgte Steinbrenner beim World-Ranking-Rennen mit Rang vier für ein echtes Ausrufezeichen. „Das Resultat war etwas überraschend, aber ich bin im Finale einfach gut gefahren“, sagt der 16-Jährige mit bemerkenswerter Ruhe. Danach folgten weitere intensive Einheiten in Wien und Frankreich — immer mit dem Ziel, an den „kleinsten Details zu feilen“.

Und auch unter Druck zu performen, lässt ihn nahezu kalt, denn der Kärntner setzte sich zuletzt dreimal in der Qualifikation durch, holte die maximale Punktezahl und qualifizierte sich somit als dritter Athlet für den Weltcup in Prag sowie die WM in den USA. Somit kann der 16-Jährige neben seinen routinierten Teamkollegen Felix Oschmautz und Mario Leitner zeigen, welch großes Potenzial in ihm steckt.

Schon im vergangenen Jahr sorgte der HAK-Schüler bei den Youth Olympic Games in Skopje für Aufsehen, als er sich die Silbermedaille sicherte – und dabei nur hauchdünn am ganz großen Coup vorbeischrammte. „Ich habe Gold leider am letzten Tor verspielt, aber es war trotzdem eine starke Performance. Es war bis jetzt definitiv das wichtigste Ergebnis meiner Karriere“, konkretisiert der Villacher, der nicht nur sportlich, sondern auch mit Disziplin, Reife und Ausstrahlung beeindruckt.

„Körperlich muss ich definitiv noch zulegen“

Trotz seiner bereits bemerkenswerten Konstanz sieht „Steini“ primär im Detail noch enormes Entwicklungspotenzial. „Technisch fahre ich schon ziemlich sauber und konstant, aber bei den letzten Feinheiten ist noch viel Luft nach oben. Körperlich muss ich definitiv noch zulegen“, erklärt er offen. Denn längst misst er sich regelmäßig mit Athleten, die den Sport hauptberuflich betreiben. „Das ist einfach noch mal ein Unterschied, wenn du nebenbei auch noch zur Schule gehst.“ Eine Herausforderung, die ihn jedoch eher antreibt, als bremst. Schließlich begann seine Reise früh: Mit gerade einmal sieben bestritt Steinbrenner sein erstes Rennen – in einem 3,50 Meter langen Kanu.

Die Grundlage für 2026 ist gelegt. Entsprechend schlüssig sind die Ziele für die Junioren-EM in Frankreich und die WM in Krakau. „Ich möchte ins Finale der Top 12. Dort kann grundsätzlich jeder gewinnen – das macht unseren Sport aus“, sagt der Youngster, der sowohl im Slalom als auch in zwei Crossbewerben an den Start geht. Im Sommer wartet ein weiteres Highlight: ein Trainingscamp in Oklahoma – dort, wo 2028 die olympischen Bewerbe der Kanuten stattfinden.

Viel Zeit abseits des Sports bleibt kaum. Wenn er dennoch „abschaltet“, dann am liebsten beim Skifahren, Bouldern oder Padel-Tennis. Vor allem das Klettern hat für ihn mehr als nur Freizeitwert: „Da trainiert man die Muskeln, die ich auch im Kanu brauche.“