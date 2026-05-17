Einmal präsentieren sich die Hartberger noch auf der größtmöglichen Bühne im österreichischen Fußball – dann heben die Oststeirer wortwörtlich in Richtung Sommerpause ab. Auf das abschließende Duell in Salzburg am Sonntag (17 Uhr) folgt die traditionelle Mallorca-Reise, zu der auch der scheidende Trainer Manfred Schmid mit Präsidentin Brigitte Annerl nachkommen werden. Obwohl der große Traum vom Europacup bereits vor dem letzten Spieltag geplatzt ist, kann der TSV auch mit Blick auf den über Wochen dramatischen Abstiegskampf ausgesprochen stolz sein, die Top Sechs der Bundesliga erreicht und zumeist gefordert zu haben. Doch gerade im Moment des Erfolgs sind Weichenstellungen umso wichtiger – erst recht, wenn ein erneuter Umbruch bevorsteht.

Zwar möchte Obmann Erich Korherr nichts von diesem „U-Wort“ hören, doch wird sich in der Oststeiermark definitiv abermals einiges ändern. Nicht zuletzt aufgrund der Trennung von Erfolgscoach Schmid, dessen Erfolge mit dem Einzug ins Cupfinale und der Qualifikation für die Meistergruppe nur schwer zu wiederholen sein werden. Im Verein entschied man sich aber bewusst für einen Neustart, da der neue TSV-Weg mit Fokus auf heimische Talente auch eine Art Zäsur bedeuten soll. Die Entwicklung von Talenten steht im Vordergrund, deshalb bekommt auch die Arbeit der zweiten Mannschaft unter Trainer Markus Karner mehr Bedeutung. Genau das könnte ein Indiz für eine Rückholaktion sein. Denn aus dem Vereinsumfeld ist zu vernehmen, dass der absolute Wunschkandidat in Hartberg mit Markus Schopp ein Altbekannter ist. Der Grazer soll vor seiner dritten Amtszeit in der Oststeiermark stehen und in Zukunft eng mit Korherr und Amateure-Coach Karner zusammenarbeiten. Beide kennen sich bereits von Schopps zweiter Amtszeit beim TSV und verfolgen eine ähnliche Spielidee. Gerüchte, wonach ein Vertrag bereits unterschrieben sei, dementiert der Obmann. „Ich kann versichern, dass nichts unterschrieben ist“, sagt Korherr.

Kehrt Omoregie zurück?

Einen fixen Zeitplan für die kommenden Tage gibt es nicht, der neue Mann könnte aber bereits „nächste Woche“ offiziell werden und dann auch die Kaderplanung für die kommende Saison mitgestalten. Genau diese Rolle als Coach und sportlicher Leiter an der Seite Korherrs hat Schopp geprägt – daher soll sich das Szenario in naher Zukunft wiederholen. Die Gespräche dürften gut verlaufen, eine fixe Entscheidung steht jedoch noch aus. Bereits entschieden ist hingegen die Zukunft einiger Akteure. Austria-Leihspieler Luca Pazourek bleibt ein weiteres Jahr und auch bei Dominic Vincze und Konstantin Schopp ist man an einer Verlängerung interessiert. Die Zukunft von Bayern-Leihgabe Maxi Hennig könnte sich bereits dieser Tage entscheiden, ein Verbleib in der Steiermark ist durchaus möglich. Auch mit Paul Komposch wird es nach Sonntag Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben.

Fix ist hingegen, dass Damjan Kovacevic und Julian Halwachs den TSV ablösefrei verlassen werden. Auch Kapitän Jürgen Heil könnte Hartberg abhandenkommen. Der Oststeirer hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen, könnte aber innerhalb der Liga wechseln oder ins Ausland gehen. Für Tom Ritzy Hülsmann, den frischgebackenen Tormann der Saison, hat Korherr ein konkretes Angebot vorliegen. Alle Zeichen deuten auf einen Wechsel nach Deutschland. „Ich bin aber nicht gezwungen, dass ich ihn hergeben muss“, sagt der Obmann und spürt innerhalb des Vereins keinen Druck, Leistungsträger aufgrund der angespannten finanziellen Situation in der kommenden Spielzeit schnell zu verkaufen. Aufgrund der diesjährigen Leistungen dürfte Hülsmann gemeinsam mit Elias Havel und Benjamin Markus ordentlich Geld in die TSV-Kasse spülen. Das Trio ist heiß begehrt und könnte den nächsten Schritt wagen.

Den Schritt zurück nach Hartberg und an seine alte Wirkungsstätte könnte es bei Justin Omoregie geben. Der Salzburger kickte in der Vorsaison in Hartberg und hinterließ dabei durchaus Eindruck. Derzeit ist der 22-Jährige zwar noch verletzt, Korherr würde den vielseitigen Österreicher aber gerne abermals in die Oststeiermark lotsen. „Wir können uns eine Verpflichtung sehr gut vorstellen und wissen, wie gut er ist.“