Das Grazer Sternelokal „Wolf“, Spitzenkoch Magnus Lehner und Restaurantkritikerin Tilda Kaufmann sind natürlich frei erfunden. Doch ein Stück weit dürfte sich Silvia Trippolt für ihren Liebesroman „Küchengeflüster – Die verborgene Zutat der Liebe“ auch aus der echten Grazer Restaurantszene inspiriert haben lassen: Denn die Wahlkärntnerin hat viele Jahre lang (als Silvia Maderbacher) für die Kleine Zeitung in den Bereichen Reise und Kulinarik geschrieben. Die aber noch viel wichtigere Inspiration ist ihre eigene Liebesgeschichte – hat sie doch vor mittlerweile 21 Jahren als Gastrojournalistin und Restaurantkritikerin ihren Mann Josef Trippolt (damals „Koch des Jahres“) kennengelernt, mit dem sie den „Bärenwirt“ in Bad St. Leonhard führt.

„Küchengeflüster – Die verborgene Zutat der Liebe“ © Knaur

Nach mehreren Sachbüchern, vor allem unterschiedliche Istrien-Führer, ist „Küchenflüster“ ihr Romandebüt, erschienen beim deutschen Knaur-Verlag. Mit dem Buch setzen Verlag und Autorin voll auf den großen Literaturtrend „Healing Fiction“, also Liebes- und Wohlfühlromane, die der harten Gegenwart, aber auch dem blutigen Krimi-Trend, etwas Realitätsflucht entgegensetzen. Mit Erfolg: „Küchengeflüster“ landete in den Top 10 der österreichischen Bestsellerlisten, eine zweite Auflage ist bereits in Druck.

Am 10. Juni wird in Trippolts „völlig verrücktem Buchjahr“, wie sie selber schreibt, schon wieder das nächste Kapitel aufgeschlagen. Da erscheint bei Gmeiner „Das Glück beginnt in Istrien“ – Buch eins in einer Serie von Küstenromanen mit Rovinj als wunderschöner Kulisse.