Nina Bernsteiner bot gemeinsam mit ihrer Band ein musikalisches Feuerwerk der Superlative – ein Abend, ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest, der seit 1956 Millionen begeistert, Kultstatus erreicht hat und immer wieder Musikgeschichte schreibt.

Das Konzert in Ebersdorf war eine sensationelle Zeitreise durch 70 Jahre Musikgeschichte, da dürfen die Gewinner-Songs aus Österreich „Merci Cherie“, „Rise like a Phoenix“ und „Wasted Love“ auch nicht fehlen. Nina Bernsteiner hat für diesen Abend mit ihrer Band in einer großartigen Choreografie 24 Songs auf die Bühne gebracht.

Auch ihre jugendliche Tochter Rosalie hat sich aktiv präsentiert und bekam begeistert Standing Ovations. Das Programm wird am 20. Juni in Pinggau und am 26. September in Bad Schönau in Niederösterreich aufgeführt.