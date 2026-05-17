600 Kilometer in 123 Stunden und 21 Minuten: So lange benötigte der deutsche Extremsportler Arda Saatçi, um das eher menschenunfreundliche Death Valley bis Los Angeles zu durchqueren. 409 Kilometer in 56 Stunden und zehn Minuten: Mit dieser Zeit siegte die Ultraläuferin Rachel Entrekin aus den USA beim „Cocodona 250“ und wies auch alle am Start befindlichen Männer in die Schranken. Es sind zwei extreme Leistungen, die aktuell heiß diskutiert werden. Was lösen diese Belastungen im Körper aus? Und: Ist das noch gesund?

„Nein, gesund ist diese extreme Belastung nicht“, sagt Manfred Wonisch, Kardiologe und Sportmediziner in Graz. Aber langfristiges, strukturiertes Training, das für eine derartige Leistung notwendig sei, sei für Körper und Geist durchaus positiv. Also, wie reagiert der Körper nun auf enorme Leistungen – über viele Stunden oder Tage hinweg? Grundsätzlich werden alle Systeme über ihre Grenzen hinaus gefordert. Allen voran das Herz-Kreislaufsystem. „Es gibt Hinweise, dass es zu einer erhöhten Herzbelastung kommen kann, Herzmuskelenzyme werden vermehrt ausgeschüttet“, sagt Wonisch. Dies zeigt eine vorübergehende Stressreaktion der Herzmuskelzellen an.

Rachel Entrekin hat als erste Frau den Ultramarathon „Cocodona 250“ in Arizona, USA, gewonnen. Sie war auch schneller als alle Männer, die am Start gestanden waren © IMAGO/Scott Rokis/Cocodona 250

Gib dem Läufer Zucker

Auch das Immunsystem wird geschwächt, Sportler sind nach starken Belastungen anfälliger für Infekte. Diesen „Open-Window-Effekt“ kann man aber auch schon nach Halbmarathon und Marathon, also viel kürzeren Belastungen, nachweisen. Bei Ultraläufen verbraucht der Körper mehr Energie, als er während des Laufs aufnehmen kann. „Aus diesem Grund muss die Flüssigkeits- und Energieaufnahme gut geplant sein“, sagt Wonisch.

„Um zu laufen, brauchen wir Zucker, also Kohlenhydrate“, erklärt Vincent Vermeulen. Er trainiert aktuell unter anderem Julia Mayer, Österreichs schnellste Marathonläuferin. Geht dieser Zucker aus, können sich die Muskeln nicht mehr so sauber bewegen, auch das Risiko für Muskelverletzungen steigt. Doch das Wissen, um Ernährung und wie sich diese während der Belastung auswirkt, hat sich während der letzten Jahre enorm weiterentwickelt – und spielte auch beim kürzlich gelaufenen Marathon-Weltrekord (1:59:30) von Sabastian Sawe in London, neben dessen „Super-Schuhen“, eine entscheidende Rolle. „Weil die Sportler auch in den Bewerben viel mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, kommt es nicht mehr zu jenen Erschöpfungszuständen, die es früher gegeben hat“, sagt Vermeulen. Dementsprechend seien auch die Nebenwirkungen oder Auswirkungen von extremen Belastungen auf längere Dauer gesehen relativ begrenzt. Natürlich werden Muskeln sowie Gelenke im Fall von Ultraläufen immens belastet. Untersuchungen zufolge erholen sie sich aber auch erstaunlich gut davon.

Vincent Vermeulen trainiert mit Julia Mayer die schnellste österreichische Marathonläuferin © Zipline

Wie sich der Körper, wie sich der Mensch selbst von Belastung erholt, sei immer unterschiedlich und äußerst individuell, betont Vermeulen: „Das kann man vorher nicht prophezeien.“ Er gibt „seine“ Läuferin Julia Mayer als Beispiel. Nach einem Marathon etwa benötigte sie rund vier Wochen, um wieder vollumfänglich trainieren zu können. Nach dem Valencia-Marathon im letzten Jahr habe Mayer am übernächsten Tag zu ihm gesagt: „Ich merke gar nichts, ich trainiere wieder“.

Wenn Motivation überspringt

400 Kilometer oder 600 Kilometer läuft man nicht aus dem Stand. Profi- bzw. Extremsportler folgen langfristigen, strukturierten Trainingsplänen. Sie achten sehr genau auf ihre Ernährung und auch auf ausreichend Erholung. Immerhin, ihre körperliche Leistung zu steigern, ist ihr Job. Im Gegensatz zu Hobbysportlern, die Beruf, Familie und Sport im Alltag unter einen Hut bringen müssen.

Doch vor allem diese scheint Arda Saatçi inspiriert zu haben. Denn obwohl er als Einzelläufer unterwegs war, alleine war er dennoch nicht. Via Livestream verfolgten Menschen rund um die Welt seinen Kampf mit sich selbst mit. In den unzähligen User-Kommentaren auf seinen Social-Media-Accounts ist viel von Motivation zu lesen, jetzt auch selbst Laufen in Angriff zu nehmen. Doch was sollten Hobbysportler beachten? „Man kann sich große Ziele setzen, das geht alles, aber man muss dafür trainieren“, sagt Vermeulen.

Bevor die Laufschuhe geschnürt werden, sollte man sich sportärztlich durchchecken lassen, raten Trainer Vermeulen und Sportmediziner Wonisch, um gesundheitlichen Problemen vorbeugen zu können. Das Herz ist ein Fokus, orthopädische Fehlstellungen ein anderer. „Hier können Laufanalysen Aufschluss geben, denn jeder von uns setzt den Fuß anders auf“, erklärt Wonisch. Erhöht man die Trainingsfrequenz, kann es zu Schmerzen und/oder Verletzungen kommen, wenn man diese Checks nicht durchlaufen hat.

Manfred Wonisch weiß um die positiven Effekte von Ausdauertraining auf Körper – und Geist. © Privat

Abgesehen davon sind die Vorteile von regelmäßigem Ausdauertraining mehrfach belegt. „Es zeigen sich positive Effekte auf Blutfettwerte, Kreislauf, Blutdruck, das Diabetesrisiko sinkt“, zählt Wonisch auf. Hinzu kommen mentale Entlastung und Stressreduktion durch das Training.

Regelmäßigkeit, aber kein Vollgas

Im Training sollte man zu Beginn darauf achten, eine Routine zu entwickeln. „Es ist wichtig, kontinuierlich zu laufen. Dreimal die Woche eine halbe, eine dreiviertel Stunde ist voll ok, es geht vor allem um die Regelmäßigkeit“, sagt Vermeulen. Dabei sollte man sich nicht „zu Tode laufen“, wie Vermeulen es nennt. Denn dann würde man ein Energiesystem trainieren, das für längere Läufe nicht ausschlaggebend ist. Man sollte so schnell laufen, wie man sich noch gut dabei unterhalten kann. „Häufig glauben die Menschen, sie müssen sehr schnell laufen. Aber langsame Einheiten sind enorm wichtig, sie helfen, eine gute Basis aufzubauen.“ Möchte man das Training strukturierter angehen, hilft Leistungsdiagnostik, die individuellen Belastungsbereiche zu bestimmen. „Die Pulsbereiche sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich“, erklärt Wonisch.

Apropos Geschwindigkeit. Saatçi wurde im Netz nicht nur Lob und Anerkennung entgegengebracht – sondern auch Kritik. Gestoßen haben sich viele an dessen Laufpace von rund 5 Kilometern pro Stunde. Das könne man doch nicht mehr Laufen nennen, war häufig zu lesen. Diese Nörgelei kann Vermeulen überhaupt nicht nachvollziehen. Denn regelmäßiges, vernünftiges Training sei eine wichtige Gesundheitsvorsorge. „Wenn dieser Extremsportler Menschen mit seiner Leistung dazu bewegt, rauszugehen, laufen zu gehen, ist das super. Und wenn er ihnen auch noch vermittelt, du kannst die Ziele, die du dir gesteckt hast, erreichen, dann umso besser. Menschen sollen Spaß an Bewegung haben – das ist das, was zählt!“