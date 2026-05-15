Als Natalie Mörtl (19) am vergangenen Sonntagmorgen zu ihren Haflingern auf die Weide in Feistritz/Gail kam, war ihr Traum vom Züchten blutig angekratzt. Wie berichtet lagen „Harmonie“ und „Bakita“ verletzt auf der Weide, nur wenige hundert Meter hinter dem Bauernhof in Feistritz/Gail. Bisswunden an Hals und Beinen, niedergetretenes Gras, erschöpfte Tiere. Für die Familie sah alles nach einem Angriff durch einen oder mehrere Wölfe aus.

Nach dem ersten Bericht wurde heftig diskutiert. Manche Leserinnen und Leser wollten Beweise statt Spekulationen, andere forderten vom Land Kärnten ein härteres Vorgehen, weil der Wolf bewohntem Gebiet näherkomme. In Österreich gilt die Unschuldsvermutung, bis eine Tat eindeutig nachgewiesen ist. Das gilt auch für Wölfe. Doch nun zieht sich die Indizienschlinge jedoch enger.

Video erhärtet den Verdacht

„Ich glaube, dass er wiederkommt“

Anrainer Karl Guliprein hatte am 2. Mai nahe jener Weide eine Wildkamera aufgestellt, auf der die Haflinger später verletzt gefunden wurden. „Die Kamera filmt den Wald Luftlinie 150 Meter von der Stelle, wo die Pferde waren“, sagt er. Am Donnerstag holte er die Aufnahmen in der Erwartung, Wild zu sehen. Dann lief ein einzelner Wolf seelenruhig durchs Bild. „Mein Vater ist schon lange Jäger. Einen Bären hat er schon gesichtet, einen Wolf noch nicht“, sagt Guliprein. Das Video wurde an die Jägerschaft weitergeleitet. Die Kamera hängt wieder. „Ich glaube, dass der Wolf wiederkommt.“

Harmonie und Bakita dürfen aktuell nur stundenweise auf die Weide © KK/Mörtl

„Sie erschrecken sich noch immer wenn ich in den Stall komme“

Harmonie und Bakita sind inzwischen versorgt. „Den Umständen entsprechend geht es ihnen gut“, sagt Mörtl. Die kleinere Harmonie bekomme noch Medikamente gegen die Entzündung. Trotzdem bleibt die Angst. „Sie sind noch immer sehr schreckhaft, wenn ich in den Stall komme.“ Auf die Alm hätte sie die Tiere wegen Bären und Wölfen nicht gebracht. „Aber dass der Wolf bis ins Dorf kommt, damit habe ich nicht gerechnet.“ Bei trockenem Wetter dürfen die Haflinger stundenweise auf die Wiese, sonst bleiben sie bis zur Wundheilung im Stall. Mörtl versucht, Ruhe auszustrahlen. „Es wird schon“, sagt sie.

Die vom Land Kärnten entnommenen Speichelproben kurz nach der Attacke wurden an die Veterinärmedizin nach Wien geschickt und werden dort ausgewertet. Das kann mehrere Wochen dauern bestätigt Gabriel Honsig-Erlenburg von der Abteilung 10 vom Land Kärnten, der vor Ort war und sich selbst ein Bild vor Ort machen konnte.

Laut Jagdreferat wurden im ersten Quartal in Kärnten sieben als Risikowölfe eingestufte Tiere erlegt, vier im Bezirk Hermagor, zwei in Spittal an der Drau und eines in Villach Land. Zuvor habe es Vergrämungsschritte gegeben. 14 Natur- und Tierschutzorganisationen kritisieren den Kurs und fordern Entscheidungen auf Basis von Wissenschaft und Europarecht statt politischer Kurzschlusslösungen.