Höchste Alarmstufe herrschte bei der steirischen Polizei von Dienstagabend bis Mittwochvormittag. Der Auslöser: Ein Mann zeigt bei einer Polizeiinspektion an, dass eine Bekannte von ihrem Ehemann bedroht werde; auch wolle sich ihr Mann einer offenen Haftstrafe entziehen.

Der Anzeiger legt als Beweis Nachrichten vor, die er von der Frau über eine soziale Plattform erhalten hat. Aufgrund des eindeutigen Inhalts geht die Polizei von einer akuten Bedrohungslage für die Frau aus. Sofort werden Ermittlungen in Richtung Freiheitsentziehung und gefährliche Drohung eingeleitet.

Suche nach dem Ehepaar

Man versucht, den Aufenthaltsort des aus der Weststeiermark stammenden Ehepaares ausfindig zu machen. Die Beamten finden heraus, dass sich die beiden in einem kleinen Ort im Bezirk Murau aufhalten, und zwar bei einem Bekannten. Dieser ist wegen einer Vielzahl von Anzeigen polizeibekannt, gilt als cholerisch und ist als Jäger im Besitz mehrerer Schusswaffen.



In der Nacht und Mittwochfrüh steht ein Großaufgebot an Polizeikräften im Einsatz. Cobra-Beamte werden mit dem Hubschrauber eingeflogen, mehrere Kriminalisten sowie Beamte der Polizeiinspektionen Scheifling, Neumarkt, Murau, Oberzeiring und Pöls rücken aus.

Festnahme in Oberzeiring

Ehe ein geplanter Zugriff erfolgen kann, nimmt die Polizei wahr, dass sich das gesuchte Ehepaar mit einem Auto auf den Weg nach Oberzeiring im Bezirk Murtal befindet. Zu diesem Zeitpunkt ist noch immer nicht klar, wie groß die Bedrohung für die Frau wirklich ist. Am Mittwoch um 9.30 Uhr ist es dann soweit: Der Beschuldigte wird im Ortszentrum von Oberzeiring festgenommen. Die befürchtete Eskalation bleibt aus, die bereitstehenden Cobra-Beamten müssen nicht einschreiten.

Unerwartete Entlastung

Bei der Vernehmung streitet der Mann jegliche Bedrohung seiner Ehefrau ab und bekommt dabei unerwartete Schützenhilfe – nämlich von der Frau selbst. Sie sagt, die Nachrichten, die sie an ihren Bekannten weitergeleitet hat und die den Einsatz ausgelöst haben, seien missverständlich gewesen. Es habe weder einen Übergriff noch eine Freiheitsentziehung seitens ihres Ehemannes gegeben.

Deshalb wird der Weststeirer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leoben bereits am frühen Mittwochnachmittag enthaftet und auf freiem Fuß angezeigt.