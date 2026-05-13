„Mit wenig Zeitaufwand und ohne Kosten haben wir ein unvergessliches Projekt auf die Beine gestellt“, so Susanne Pripfl, Direktorin der Mittelschule Seckau.

Schulen waren vonseiten des Bildungsministeriums dazu aufgerufen, sich im Unterricht mit dem „Eurovision Song Contest“ auseinanderzusetzen, der diese Woche in Wien ausgetragen wird.

Rechtzeitig vor dem Großevent veröffentlichte die MS Seckau ein Video, das „man gesehen haben muss“, ist Pripfl auf die Jugendlichen und das Kollegium stolz. „Alle waren begeistert, diese Stimmung und Fröhlichkeit würde ich mir öfters wünschen.“

Gips und Energie

Gestaltet wurde ein Video zum Lied Tanzschein, also Österreichs Beitrag zum „Song Contest“. An der Schule wird eine „Tanzscheinkontrolle“ durchgeführt. Im Stil von Künstler Cosmó tanzen die Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen der Schule: „Selbst jene mit Gipsfuß wurden einbezogen“, freut sich Pripfl über die besondere Energie, die dieses Projekt freigesetzt habe.

Geübt wurde unter anderem im Musik- und Sportunterricht, aber auch in den Pausen und zuhause. „Sämtliche Kolleginnen und Kollegen waren ebenfalls mit Begeisterung dabei.“ Hauptverantwortliche waren Brigitte Hölzl-Huemer und Thomas Hametner.

Und ja, die Song Contest-Euphorie sei an der gesamten Schule gestiegen. Pripfl: „Die Mittelschule Seckau ist bereit für den Song Contest!“

Das Video

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