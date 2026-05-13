Zu einem Brand in einem Sägewerk wurden Mittwochfrüh gegen 6.30 Uhr die Feuerwehren St. Margarethen, St. Lorenzen, Knittelfeld und Apfelberg alarmiert. Insgesamt 42 Feuerwehrmänner rückten aus, um einen Großbrand in dem Betrieb zu verhindern.

Aus bisher ungeklärter Ursache brach das Feuer im Bereich einer Hackschnitzelanlage aus und griff bereits auf Teile der angrenzenden Trocknungskammer sowie auf einen Holzstoß über. Ein Löschangriff mit schwerem Atemschutz und der Einsatz von Hochdruckrohren verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf den restlichen Betrieb.

Einsatzleiter Harald Pöchtrager berichtet, dass für die Löscharbeiten eine Zubringleitung vom nahegelegenen Gleinbach eingerichtet werden musste.

Neben den 42 Feuerwehrleuten waren auch das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort im Einsatz.