Es sind große Ziele, die man sich heuer im Steiermark Tourismus setzt: „Das Ziel ist es, die Steiermark als Radland Nummer eins zu positionieren.“ Bei Null muss man natürlich nicht anfangen. Seit dem vergangenen Jahr flossen 2,4 Millionen Euro in die (touristische) Radinfrastruktur, so Landeshauptmann Mario Kunasek. Die Beschilderung war und ist ein Schwerpunkt: mehr als 4000 Tafeln wurden nach neuen Farbcodes aufgestellt. Grün steht für Freizeitradweg, Geld für ausgewiesene Mountainbike-Trails und Rot für Mountain- und Gravelbike-Strecken. Entlang der Routen befinden sich 165 spezialisierte „Bed&Bike“-Betriebe.

Baustart für neue Trails

Für den Radschwerpunkt treten die elf Erlebnisregionen ebenso in die Pedale. In der Schladming-Dachstein-Region wird seit Kurzem an den Sonnseitn Trails gearbeitet. Die zehn Kilometer langen Strecken sollten 2027 befahrbar sein. Auf Ausbau-Kurs ist man auch im Raum Erzberg-Leoben. Mautern startet mit einer neuen Mountainbike-Runde, parallel dazu laufen Digitalisierung und Beschilderung der Touren. Bereits ausgeschildert sind die 18 E-Bike-Genussradtouren innerhalb der Region Graz. Im Juli wird die 75. Österreich-Radrundfahrt von der Stadt Graz aus beginnen.

Mit dem E-Bike zur Basilika

Schon früher aufgeladen werden die E-Bikes für „Pilgern per Rad“ nach Mariazell. Am Montag geht es offiziell los. In Gleisdorf hat man schon Ende April eine neue Mountainbike-Area eingeweiht. Das Ausseerland richtet heuer wiederum im August die „Xterra Austria“ aus, die heimische Staatsmeisterschaft im Offroad-Triathlon. In der Region Murau sollen unterdessen die Besucher nicht nur den Murradweg bevölkern, sondern das Benediktinerstift St. Lambrecht zum 950-jährigen Bestehen aufsuchen. Das Murtal hat den Herbst im Blick, im Murtaler Zirbenherbst sollen auch die Radler auf ihre Kosten kommen.

„Bike & Hike“ heißt es wiederum in der Südsteiermark, während man im Vulkanland auf „Bike & Spa“ setzen wird.