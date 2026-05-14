Angeführt von einem überragenden Cade Cunningham mit 32 Punkten gelang den Detroit Pistons vor einigen Tagen ein kleines Basketball-Wunder. Im entscheidenden Spiel der „Best-of-Seven“-Serie in den NBA-Playoffs gelang ein 116:94-Sieg gegen Orlando Magic und somit der Aufstieg in die nächste Runde. Warum dieses Duell auch Auswirkungen auf das steirische Halbfinale der österreichischen Liga haben könnte? „Wir wollen uns ein Beispiel an ihnen nehmen“, erklärt UBSC-Manager Michael Fuchs, der mit seinen Grazern vor dem Auswärtsspiel in Kapfenberg am Donnerstag (19 Uhr) mit 0:2 zurückliegt.

Somit haben die Bulls bereits einen Matchball – genauso wie Orlando vor einigen Wochen gegen Detroit. „Die Pistons lagen auch bereits mit 1:3 zurück und haben es dann noch gedreht. Sie waren ebenfalls Grunddurchgangssieger und deshalb ist es für uns schon ein kleiner Hoffnungsschimmer.“ Denn nach einer deutlichen 69:88-Niederlage zum Auftakt der „Best-of-Five“-Halbfinalserie präsentierten sich die Grazer in der zweiten Partie zu Hause von einer besseren Seite. Beim 83:88 hätte durchaus der Serienausgleich herausschauen können, doch die Bulls waren am Ende zu abgebrüht. „Wir haben sicher einige Dinge besser gemacht, zum Beispiel dass wir nicht mehr so viele offensive Rebounds zugelassen haben. Leider war es noch nicht gut genug. Es war okay, aber hat noch nicht gereicht.“

Kapfenberg ist gewarnt

Die Schiedsrichterleistung möchte Fuchs nicht in den Mittelpunkt stellen. „Sagen wir es so, 40 Minuten lang war die Leistung okay. Aber es wäre nicht richtig zu sagen, dass die Schiedsrichter Schuld am Serienrückstand sind.“ Für Spiel drei hat der Steirer jedenfalls alle „Glücksbringer in Stellung gebracht“, fehlende Motivation innerhalb der Mannschaft sei in dieser Saison ohnehin nie ein Problem gewesen. „Das ganze Jahr über war jeder Spieler immer topmotiviert, egal wie die Spiele davor ausgegangen sind. Kapfenberg ist eine sehr gute Mannschaft, aber solange wir noch eine Chance haben, wollen wir sie nützen.“

Auf der anderen Seite wollen die Bulls ihre erste Chance auf den Finaleinzug nützen. Für die Kapfenberger wäre es die zehnte Finalteilnahme, fünf Mal gelang die Qualifikation dafür ohne eine einzige Play-off-Niederlage. Davon wollen sich die Obersteirer aber nicht beeinflussen lassen, gab man 2014 in der Finalserie gegen Güssing sogar eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Deshalb mahnt Coach Klym Artamonov auch zur Vorsicht. „Wir wissen, dass Graz auch in einem dritten Spiel nicht aufgeben und es uns leicht machen wird. Wir müssen wieder 40 Minuten vollste Intensität bringen und dürfen nicht locker lassen, auch wenn Graz versuchen wird, uns zu bremsen.“