Wegen zu realitätsnaher Szenen in ihrem neuen Spielfilm „The Rip“ bekommen es Ben Affleck (53) und Matt Damon (55) mit dem Gericht zu tun. Die beiden haben den Netflix-Actionthriller produziert und spielen auch die Hauptrollen. Zwei Polizisten aus dem US-Bundesstaat Florida klagen nun ihre Produktionsfirma - der Film zeige zu viele reale Details in der fiktionalisierten Handlung.

Zwar werden die beiden Kläger im Film nicht namentlich erwähnt, es entstehe aber der Eindruck, dass „The Rip“ sich auf die realen Polizisten beziehe. Teile des Thrillers basieren auf jenem realen Fall aus dem Jahr 2016, als Polizisten in einem Haus in Miami Lakes über 21 Millionen Dollar - mutmaßlich aus Drogengeschäften - sicherstellten.

Sorge um Reputation

Die Kläger fürchten nun um ihre berufliche und private Reputation, meldete die Nachrichtenagentur AP. Die Handlung des Films habe Verwandte und Freunde glauben lassen, die Beamten hätten selbst die im Film dargestellten Straftaten begangen. In der Klage, die Anfang Mai bei einem Bundesgericht in Miami eingegangen sein soll, fordern die Beamten neben Schadenersatz in unbekannter Summe die Übernahme der Anwaltskosten sowie eine öffentliche Richtigstellung.

Eine Anwältin der Produktionsfirma von Affleck und Damon teilte mit, „The Rip“ hätte nie den Anspruch erhoben, den Vorfall real zu schildern oder reale Personen und ihre Handlungen darzustellen. Ein Disclaimer im Abspann des Films stelle dies klar.

Vertrauen in Polizei auf der Probe

„The Rip“ feierte im Jänner in New York City Premiere und ist seither auf der Streamingplattform Netflix zu sehen. Regie führte Joe Carnahan („Karate Raider“), der auch das Drehbuch für den Actionthriller schrieb. Der Film handelt von zwei Polizisten im Süden Floridas, die in einem Haus Bargeld in Millionenhöhe entdecken. Das Vertrauen in die Beamten gerät gehörig ins Wanken - der Film zeigt Polizeispitzel, Intrigen und Korruption.