Nach dem Umbau der Eisenbahnkreuzung im Bereich des ehemaligen Bahnhofs Göss vor eineinhalb Jahren gab es eine wesentliche Änderung bei den Vorrangregeln in diesem Bereich: Die Dorfstraße hat nun Vorrang vor der Anzengrubergasse und der Ferdinand-Hanusch-Straße.

Die neuen Regelungen wurden damals mit Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen ausgeschildert. In den ersten Wochen nach den gravierenden Änderungen kontrollierte die Polizei verstärkt die Einhaltung der Vorrangsituation, die für viele Autolenker ungewohnt war und öfters nicht eingehalten wurde.

Viele können sich nicht anfreunden

Richtig anfreunden konnten sich etliche Verkehrsteilnehmer mit den geltenden Regelungen noch immer nicht. Einer davon ist Josef Riegler. Er führt viele Argumente gegen die neue Vorrangregelung ins Treffen. Ein Punkt für Riegler sind die räumlichen Gegebenheiten in diesem Bereich, aufgrund derer die Neuregelung unnötig sei.

Auch die Häufigkeit der Schrankenschließung führt Riegler als Argument gegen die Neuregelung an: „Der Bahnschranken wird fast nur zum Zweck von Verschubtätigkeiten geschlossen.“ Diese würden vor allem an Werktagen in der Nacht, also zu Zeiten mit sehr wenig Autoverkehr durchgeführt. „Tagsüber sind Schrankenschließungen subjektiv betrachtet äußerst selten.“ An Wochenenden und Feiertagen werde der Bahnschranken „so gut wie überhaupt nie“ geschlossen.

Josef Riegler ist in unmittelbarer Nähe der Kreuzung aufgewachsen und lebt noch immer dort © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Er sei in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kreuzung aufgewachsen: „Obwohl die Ferdinand Hanusch-Straße die am meisten frequentierte der drei Straßen ist, habe ich noch nie einen geschlossenen Kolonnenverkehr beobachten können, der es auf der Dorfstraße kommenden Verkehrsteilnehmern verunmöglicht hätte, die Eisenbahnkreuzung binnen Sekunden zu verlassen“, meint Riegler.

Der Verkehr in der Dorfstraße habe generell deutlich abgenommen, da es viele der ehemals dort ansässigen Firmen nicht mehr gebe. Die neue Vorrangregelung mit jetzt drei Stopptafeln an nur einer Kreuzung führe indes immer wieder zu gefährlichen Situationen. Einerseits sei die Situation unübersichtlich, viele würden sich überdies ohnedies trotz Polizeipräsenz nicht an die Regelungen halten.

Rückstau soll verlässlich vermieden werden

Ziel der neuen Vorrangregelungen sei es, einen Rückstau von Fahrzeugen im Bereich der Eisenbahnkreuzung verlässlich zu verhindern, heißt es vonseiten der Stadt Leoben auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Es solle so zu keiner Situation kommen, in der Fahrzeuge im Bereich der Schrankenanlage zum Stillstand kommen oder im ungünstigsten Fall zwischen den Schranken eingeschlossen werden.

Hintergrund der verkehrsrechtlichen Änderung sei eine eisenbahnrechtliche Überprüfung gewesen: „Dabei wurde die sichere Räumung der Eisenbahnkreuzung als vorrangig zu behandelnder Sicherheitsaspekt beurteilt“, führen die Stadtverantwortlichen aus. Die Maßnahme diene also insbesondere der Vermeidung „möglicher Konfliktsituationen zwischen Straßen- und Schienenverkehr und letztlich der Verhinderung von Zugunfällen.“

Kein Schrankenwärter mehr vor Ort

Ein wesentlicher Unterschied zu früher bestehe darin, dass die Bedienung der Schrankenanlage nicht mehr durch einen Schrankenwärter vor Ort erfolge: „Früher war durch die örtliche Anwesenheit eine unmittelbare Beobachtung des Kreuzungsbereichs und gegebenenfalls ein direktes Eingreifen möglich.“

Es habe seit der Einführung der Neuregelung naturgemäß eine gewisse Eingewöhnungsphase gebraucht: „Nach Ablauf dieser Phase sind uns abgesehen von der vorliegenden Beschwerde derzeit keine weiteren vergleichbaren Beschwerden bekannt“, so die Stadt Leoben. Man nehme Rieglers Hinweise aber ernst, werde mit den ÖBB die Situation noch einmal gemeinsam analysieren und auch Dinge anpassen, wenn es notwendig erscheint.