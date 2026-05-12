Mit Ramsch und Rosen gastierte am vergangenen Freitag ein hochkarätiges Duo auf Einladung der Initiative Musicorum unter der Leitung von Hans Lassnig-Walder, Michael Samitz und Reinhold Schmölzer, im Ortenburgerkeller in Spittal. Die beiden Ausnahmemusiker Julia Lacherstorfer (Geige, Bratsche, Gesang) und Simon Zöchbauer (Zither, Trompete, Gesang), die auch im wirklichen Leben ein Ehepaar sind, ließen diese besondere Verbundenheit in jeder Note spürbar werden. Die harmonische Art des Musizierens verlieh dem Konzert eine außergewöhnlich intime und persönliche Atmosphäre, die das Publikum von Beginn an fesselte.

Leise, einfühlsame Klänge auf Zither und Geige entwickelten sich behutsam weiter und führten schließlich zu kraftvollen Trompetenpassagen und eindrucksvollen Jodlern, die traditionelle Elemente mit moderner Klangsprache verbanden. Es war ein Konzertabend, der durch Feinfühligkeit, musikalische Qualität und große Nähe das Publikum überzeugte.