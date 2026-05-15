„Heute früh konnte ich mich im Stehen anziehen, das konnte ich in letzter Zeit nicht. Und auch die Zähne konnte ich im Stehen putzen“, erzählt Luiza Rubien. Die 51-Jährige leidet infolge einer Covid-19-Infektion an ME/CFS, einer chronischen Multisystemerkrankung. Sie hat eine mehrjährige Krankengeschichte mit vielen Auf und Abs hinter sich, da ihr Körper nicht so belastungsfähig ist wie ein gesunder. Sie muss sich zum Beispiel genau überlegen, ob sie wirklich ein zweites Mal ins Badezimmer gehen soll, wenn sie dort etwas vergessen hat. Energie ist für ME/CFS-Patienten ein knappes Gut, dementsprechend müssen sie damit haushalten.

Zwei Stunden in der Druckkammer

Seit einiger Zeit wendet Rubien praktisch ihre gesamte verfügbare Energie für die sogenannte hyperbare Sauerstofftherapie auf. Sechs Wochen lang, von Montag bis Freitag, ist sie vormittags in der Druckkammer des Uniklinikums Graz anzutreffen. Ein „Tauchgang“, wie eine Therapieeinheit genannt wird, dauert je nach Patientin oder Patient etwa zwei Stunden. Unter gleichzeitig erhöhtem Umgebungsdruck atmen die Patienten 100 Prozent reinen Sauerstoff ein.

Die ersten zwei Therapiewochen waren für Rubien äußerst anstrengend. „Für den Körper ist diese Therapie eine große physiologische Umstellung“, erklärt Jörg Lindenmann, Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie und Hyperbare Chirurgie am Uniklinikum Graz. Grundsätzlich werden durch diese Art der Therapie Reparaturprozesse im Körper angestoßen, weil – sehr einfach dargestellt – mehr Sauerstoff gelöst wird. Und das nicht nur im Blut, sondern in sämtlichen Geweben und Organen des Körpers. „Akute und chronische Entzündungen werden gedrosselt, Ödeme reduziert, Wachstumsfaktoren werden stimuliert, kleine Blutgefäße neu gebildet, vor allem wird die Aktivität der Mitochondrien, das sind die Kraftwerke unserer Zellen, deutlich gesteigert. Infolge bessert sich der Allgemeinzustand der Patienten mit Post-Covid bzw. ME/CFS“, erklärt Lindenmann. Bei entsprechender Diagnose und Überweisung übernimmt die Kasse die Kosten für die hyperbare Therapie. Prinzipiell ist die Grazer Druckkammer äußerst gut ausgelastet, die Wartezeit für geplante ambulante Therapien beträgt derzeit etwa ein Jahr.

Luiza Rubien und Jörg Lindenmann © LKH Graz/M. Kanizaj

Tauchunfall, Luftembolie, Gasbrand, Kohlenmonoxid- und Rauchgasvergiftungen zählen zu den lebensbedrohlichen Erkrankungen. Hauptsächlich werden Wundheilungsstörungen, Ulcera, Hirnabszesse, Osteomyelitis, Strahlenschäden, Tinnitus bzw. Hörsturz, aber auch Verbrennungsopfer in der Druckkammer behandelt. In Zusammenhang mit Post-Covid bzw. ME/CFS ist bekannt, dass Betroffene häufig an Konzentrationsstörungen („Brain Fog“) leiden, weil bestimmte Bereiche des Gehirns nicht ausreichend stark mit Sauerstoff versorgt werden. Auch Luiza Rubien kennt diese Beschwerden, sie liebt es zu lesen, konnte das zuletzt aber kaum. Zu anstrengend war die kognitive Arbeit für sie. Überschreitet sie ihre Belastungsgrenze, dann wird sie fahrig, vor allem in den Beinen beginnt es zu kribbeln – und sie kann sich eben viel schlechter konzentrieren.

Mit medizinischem Personal auf Tauchgang

Aber sie spürt mittlerweile die Effekte der Therapie. Ein bisschen Lesen kann sie während der Tauchgänge schon. Es ist eine der wenigen Tätigkeiten, die Patienten in der 64 Tonnen schweren Druckkammer ausüben dürfen. „Viele unserer Patienten lesen oder lösen Rätsel“, erzählt Lindenmann. „Elektronische Geräte sind wegen der Brand- und Explosionsgefahr verboten.“ Insgesamt 20 Patienten haben in den beiden Hälften der Druckkammer Platz. Mit ihnen ist auch immer medizinisches Personal auf „Tauchgang“, um bei einem medizinischen Notfall eingreifen zu können. Denn einfach so die Tür aufmachen kann man während einer Therapieeinheit aufgrund des enormen Druckunterschiedes nicht.

Bei Luiza Rubien hat die Therapie angeschlagen, sie fühlt sich merklich besser. Und sie hofft, dass es noch besser wird. Denn die Grazerin ist ein wahrer Hard-Rock-Fan. „Aktuell schaffe ich es noch nicht, aber ich hoffe, dass ich bald wieder richtig laut Musik hören kann.“