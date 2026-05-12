Der Druck auf die Pensionsversicherungsanstalt PVA ist während der letzten Monate stetig gestiegen. Erzählungen von Betroffenen, die unter postakuten Infektionssyndromen (PAIS), zu denen Post-Covid und auch ME/CFS zählen, machten den Anfang – wir haben etwa hier und hier berichtet. Die Berichte von Menschen zeigen einen kräftezehrenden Kampf um soziale Absicherung – trotz einer chronischen Erkrankung, welche die Energie raubt, den Alltag zu bestreiten. Diese Schicksale sowie das Engagement von Patientenorganisationen wie „ÖG ME/CFS“ oder „Chronisch Krank“ hatten massive öffentliche Kritik an der PVA zur Folge.

Der Kern der Vorwürfe ist der Umgang von PVA-Gutachterinnen und Gutachter, wenn es um Anträge zu Rehageld oder Invaliditätspension geht. Recherchen der Kleinen Zeitung und anderer Medien haben gezeigt, dass oft bestehende Diagnosen von Fachärztinnen und Fachärzten nicht in Gutachten aufgenommen werden, häufig werden somatische, also körperliche, Diagnosen in psychische/psychologische umgeschrieben. Gesundheitsministerin Korinna Schumann hatte zuletzt eingefordert: „Es braucht ein Begutachtungssystem, das moderne medizinische Erkenntnisse ernst nimmt und Betroffene mit Respekt behandelt.“

Mitgebrachte Diagnosen von Fachärzten

Die Kleine Zeitung hat die PVA wiederholt um Stellungnahme gebeten, meist wurden diese schriftlich beantwortet. Im Vorfeld des internationalen ME/CFS-Tages am 12. Mai nahmen PVA-Generaldirektor Winfried Pinggera und die stellvertretende Chefärztin Brigitte Preier erstmals in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung Stellung. Ein häufiger Kritikpunkt in Bezug auf Gutachter ist das fehlende Wissen um ME/CFS, eine aktuell nicht heilbare, chronische Multisystemerkrankung, die von der WHO 1969 anerkannt wurde. Die Erkrankung wird von der PVA-Spitze nicht geleugnet. Vielmehr gehe es um die Feststellung in der Begutachtung, wer wirklich erkrankt sei. Wieso dann nicht auf bestehende, fachärztliche Diagnosen zurückgegriffen werde? „Eine mitgebrachte Diagnose alleine bringt mir bei der Begutachtung nicht so viel“, erklärt Preier. „Wir müssen auch die Befundstellung beurteilen können, gerade bei ME/CFS wissen wir oft nicht, welche Kriterien angewandt wurden.“

Generaldirektor der PVA, Winfried Pinggera © KLZ / Veronika Höflehner

Ein Gutachter müsse neutral in eine Begutachtung gehen und auch die mitgebrachten Diagnosen bewerten, erklärt Psychologe Markus Gole. Er ist selbst als Gerichtssachverständiger tätig, sieht PVA-Gutachten häufig. Eine ME/CFS-Diagnose nur deshalb anzuzweifeln, weil es keinen Biomarker gibt, sei nicht aktueller Stand der Wissenschaft. Denn: „Auch Migräne wird ohne klaren Biomarker diagnostiziert.“ In Bezug auf Diagnosekriterien meint Gole, es gäbe einen klaren wissenschaftlichen Konsens: „Der Goldstandard sind die kanadischen Diagnosekriterien.“ Diese würden auch in Österreich von Fachleuten angewandt.

Gab es eine Weisung, ME/CFS nicht anzuerkennen?

280.000 Begutachtungen führe die PVA jährlich durch, vier Prozent der Fälle, in denen Patienten klagen, würde man verlieren, so Pinggera. Und: „Es gab nie eine Weisung an Gutachter, bestimmte Diagnosen wie ME/CFS oder Post-Covid nicht anzuerkennen“, sagt Preier. Dennoch scheint das Verständnis für die Erkrankung und die Betroffenen zu fehlen. „Auf Basis der Rückmeldungen meiner Patientinnen erleben diese das sehr häufig“, sagt Gole.

Brigitte Preier, stellvertretende Chefärztin der PVA © PVA

Einen Eindruck, den auch Rudolf Anschober hat. Der ehemalige Gesundheitsminister setzt sich seit Längerem für von PAIS Betroffene ein. „ME/CFS ist ein altes Erkrankungsbild, weil im Rahmen der Pandemie aber so viele Menschen erkrankt sind, legt es jetzt die Zersplitterung unseres Gesundheitssystems offen“, sagt Anschober. „Wir brauchen zu lange, uns auf die Bedürfnisse dieser Menschen einzustellen und ihnen zu helfen.“ Die Politik sei nun gefordert, den Aktionsplan, der vom ehemaligen Gesundheitsminister Johannes Rauch 2024 präsentiert wurde, umzusetzen – unter Einbindung der Betroffenen. Aus diesem Grund unterstützt er eine dementsprechende Petition. Beschlossen werden soll der Aktionsplan in der Bundeszielsteuerungskommission im Juni. Allerdings ist unklar, in welchem Umfang.

Rudolf Anschober, ehemaliger Gesundheitsminster © Ripix

„Ein Gespräch schadet sicher nicht“

Ministerin Schumann hat einen Verhaltenskodex für Begutachtungen von der PVA eingefordert. Dieser werde in wenigen Tagen im Verwaltungsrat beschlossen, so Pinggera. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, „dann verabschieden wir uns auch von Gutachtern. Im letzten Jahr war das in sieben Fällen der Fall“, so Preier.

Eingefordert hat Schumann auch einen Austausch zwischen PVA und den Expertinnen des Nationalen PAIS-Referenzzentrums. Denn in den Schulungen der PVA-Gutachter wird etwa das D-A-CH-Konsensuspapier zu ME/CFS, das die Leiterinnen Eva Untersmayr-Elsenhuber und Kathryn Hoffmann mit zahlreichen anderen Fachleuten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz erstellt haben, nicht erwähnt. In diesem Papier wird der aktuelle Stand der Wissenschaft zum Thema zusammengefasst, es finden sich Hinweise zur Diagnosestellung, etwa zu den kanadischen Kriterien darin. Das Treffen sei in Vorbereitung, so Pinggera: „Es schadet sicher nicht, wenn man sich mit den Kolleginnen vom Referenzzentrum zu einem Gespräch zusammensetzt.“