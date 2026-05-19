Ein Projekt, das schon seit 2021 geplant ist, soll nun umgesetzt werden. Der Abfallwirtschaftsverband Villach lässt in Müllnern an der Stadtgrenze zu Villach Österreichs erste PV-Anlage errichten, die direkt auf der Abdichtung einer geschlossenen Hausmülldeponie gebaut wird. Nach der geplanten Fertigstellung Ende des Jahres soll sie Strom für rund 1450 Haushalte liefern und jährlich 630 Tonnen CO2 einsparen.

Seit dem Jahr 2000 ist die frühere Hausmülldeponie bereits geschlossen. Rund 900.000 Kubikmeter Hausmüll wurden dort über viele Jahre hinweg eingelagert. Beim Prozess des „Ausgasens“ wurde das Gas abgeleitet und zur Beheizung von Häusern in Villach Warmbad verwendet. Laut Bundesgesetz muss abschließend eine Versiegelung durchgeführt werden. Nun entsteht auf dem Areal eine der größten Photovoltaikanlagen Kärntens.

Bereits im Mai starten Erdarbeiten und Geländemodellierungen. Ab August folgen die Arbeiten an den Stahlkonstruktionen , bestätigt „PV-Invest GmbH“-Geschäftsführer Thomas Rabensteiner. Auf mehr als 6000 Stehern wird eine dichte Flächenabdeckung montiert, ähnlich einem großen Carport. Darauf kommen rund 11.000 PV-Paneele. „Es handelt sich um Österreichs erste PV-Anlage auf einer Hausmüll-Deponie“, sagt Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in seiner Funktion als Obmann des AWV.

Hinter dem Projekt steht auch ein vorgeschriebener Sicherheitsprozess. Stillgelegte Deponien müssen nach dem Ende der biologischen Abbauprozesse dauerhaft abgedichtet werden, damit Regen und Sickerwasser keine Stoffe ausschwemmen. Ursprünglich waren dafür rund 50.000 Quadratmeter Kunststofffolie vorgesehen. Der AWV entschied sich jedoch für eine andere Lösung. Die PV-Konstruktion übernimmt die Funktion der Deponieabdeckung und erzeugt zugleich erneuerbare Energie.

Von links: Christopher Pfleger Leiter Abfallwirtschaft Villach, Thomas Rabensteiner Geschäftsführer PV-Invest GmbH, Bürgermeister und Obmann AWV Günther Albel (SPÖ), Arriachs Bürgermeister Gerald Ebner (FPÖ), Gnesaus Bürgermeister Erich Stampfer (ÖVP) und Baukoordinator Leo Pichl bei der Pressekonferenz © KLZ/Klaus Steiner

Laut Albel ist diese Variante nicht nur nachhaltiger, sondern auch günstiger. „Der AWV wird sich durch die vollständige Neukonzeption des Schließungsprojektes rund ein Drittel der ursprünglich veranschlagten Kosten sparen“, rechnet Albel vor. Die behördlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur endgültigen Schließung kosten den Verband rund 4,5 Millionen Euro.

Umgesetzt wird das Photovoltaikprojekt von der Kärntner Firma „PV-Invest GmbH“ mit Sitz in Krumpendorf. Das Unternehmen errichtet die Anlage auf eigene Kosten und übernimmt die Verwertung des Stroms. Der AWV verpachtet die Fläche und erhält dafür einen Anteil am Stromerlös. PV-Invest-Geschäftsführer Thomas Rabensteiner: „Trotz unserer mehr als zwanzigjährigen Erfahrung bei Planung und Errichtung von Photovoltaikkraftwerken in ganz Europa stellt dieses Projekt auch für uns etwas Besonderes dar: Hervorzuheben ist der innovative Doppelnutzen des Projekts. Einerseits erfolgt eine fachgerechte Deponieabdeckung, gleichzeitig entsteht auf derselben Fläche eine moderne Photovoltaikanlage zur Erzeugung grüner und sauberer Energie.“ Die Fertigstellung der Anlage ist für Ende des Jahres geplant.