„Was wünscht ihr euch?“, fragt Roswitha Edler-Dreisiebner in die Runde und schlägt die Saiten ihrer Gitarre an. „Alina wünscht sich ‚Aramsamsam‘“, sagt eine Mama für ihre kleine Tochter weiter. Da blättern die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen schon eifrig ihre Notenhefte auf und suchen nach dem Lied. „Da werde ich mit der Flöte mitspielen“, kündigt Edler-Dreisiebner an und kramt ihre Altflöte hervor.

Die Hobbysängerinnen und -sänger sitzen in einem Sesselkreis, in der Tischmitte liegen Klanghölzer, ein Schellenkranz oder eine Zungentrommel griffbereit. Bei der Probe der BIM-Band in Straden darf jede und jeder mitsingen – egal, ob Jung oder Alt, Frau oder Mann, mit Behinderung oder ohne. „Jeder ist herzlich willkommen“, sagt Edler-Dreisiebner, die gemeinsam mit Leo Prassl und Isabella Schaberl die Säule der inklusiven Band bildet. Und da klatschen sie schon laut in die Hände und singen: „Aramsamsam, Aramsamsam, Gulli Gulli Gulli Gulli Gulli Ramsamsam...“

Zusammenarbeit zwischen Bücherei und Band

Jeden ersten Freitag im Monat ist Bandprobe: Dann trifft sich eine bunt gemischte Gruppe aus zehn bis 20 Leuten im Bücherreich im Mesnerhaus (kurz BIM) im Zentrum von Straden. „Hier findet jeder mit seinen Fähigkeiten Platz. Es ist ein niederschwelliger, neutraler Ort, der das gemeinsame Interesse in den Fokus stellt“, erzählt Edler-Dreisiebner stolz.

Roswitha Edler-Dreisiebner (r.) gründete die BIM-Band © KLZ / Julia Schuster

Die Bücherei, in der geprobt wird, gibt es seit 25 Jahren. Seit 2007 leistet Edler-Dreisiebner, die beruflich bei der Lebenshilfe Netzwerk GmbH tätig ist, einmal in der Woche mit ihren Schützlingen Büchereidienst. „Das funktioniert super und bringt uns einen weiteren Öffnungstag“, freut sich die Leiterin der Bibliothek Andrea Praßl-Schantl. Aus dem Anliegen heraus, dass die Räumlichkeiten noch stärker genutzt und nicht nur zur Buchausleihe und -rückgabe werden, hat Edler-Dreisiebner 2024 die BIM-Band als ein Angebot der Inklusiven Wissenswerkstatt der Lebenshilfe Netzwerk GmbH gegründet.

„Es ist eine Win-win-Situation. Wir lernen so viel voneinander. Die Vielfalt macht es aus“, betont Praßl-Schantl. Die Zusammenarbeit floriert: So hat die BIM-Band beim alljährlichen BIM-Sommerfest einen großen Auftritt, bei Lesungen in der Bücherei oder etwa zu Weihnachten.

Mit Begeisterung dabei

Also zurück zur Probe: „Wir singen auch auf Japanisch, Seite vier im roten Heft“, erzählt Edler-Dreisiebner stolz. Ein Mädchen sitzt schon startklar am Cajon und trommelt mit ihren Händen darauf. Währenddessen schaut sie fasziniert in die Runde. Edler-Dreisiebner drückt einer Frau eine Ukulele in die Hand, weil sie weiß, dass sie diese spielen kann. Sichtlich gerührt und leicht nervös geht die Frau die Griffe im Trockentraining durch. Die Schelle wäre noch frei, überlegt Edler-Dreisiebner. Dann sagt ein Mann: „Jan nimmt die Schelle, wenn er dazu bereit ist.“ Und dann stimmt die Gruppe schon das Lied an: „Kakine no“.

Der eine singt lauter, der andere ganz leise. Ein kleines Kind genießt einfach nur die Musik und schaut ruhig ein Buch an, ein junger Mann blickt fasziniert in die Gesichter der Gruppe. Nicht jeder Ton wird getroffen, aber es geht auch nicht darum, ob man richtig oder falsch singt, sondern darum, dass man mit Begeisterung dabei ist und sich gegenseitig ermutigt, Neues auszuprobieren. „Weil es so schön war, probieren wir es gleich noch einmal mit so vielen Instrumenten wie wir da haben“, schlägt Edler-Dreisiebner vor.