Nächster Rücktritt im österreichischen Biathlonlager. Nach Lisa Hauser und Simon Eder hat nun auch David Komatz sein Gewehr ins Eck gestellt. Der 34-Jährige war viele Jahre lang ein wichtiger Teil der Weltcupmannschaft und vor allem in Staffelrennen immer eine verlässliche Stütze. Sein Weltcupdebüt gab der Steirer in der Saison 2013/14 beim Sprint in Oberhof und bereits in seiner ersten Weltcupsaison gelang ihm im Massenstartbewerb von Oslo mit Rang zwölf eine Top-15-Platzierung.

In den folgenden Jahren etablierte sich der Steirer immer mehr als wichtige Stütze des heimischen Herrenteams und vor allem in den Staffelbewerben war auf den Österreicher immer Verlass. Seine größten Erfolge feierte er bei Weltmeisterschaften. Bei der WM in Pokljuka 2021 eroberte er zunächst gemeinsam mit Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser sensationell Silber in der Mixed-Staffel, eher er zwei Jahre später gemeinsam mit Lisa Hauser in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel eine weitere Silbermedaille gewann. Neben zwei WM-Silbermedaillen eroberte der Steirer zudem zweimal Edelmetall bei den Europameisterschaften 2014 in Nové Město (Gold/Staffel, Bronze/Sprint), holte zahlreiche IBU-Cup-Podestplätze und war viele Jahre lang regelmäßig in den Weltcuppunkterängen zu finden.

Komatz absolvierte im Laufe seiner langen Karriere über 200 Weltcuprennen, galt als absoluter Teamplayer und stellte sich nie in den Mittelpunkt. Gerade aufgrund dieser ruhigen Art und seiner jahrelangen Erfahrung war er in den vergangenen Jahren eine wichtige Stütze des Teams und ein Vorbild für seine jungen Kollegen. Jetzt zieht der zweifache Familienvater, der privat mit der ehemaligen Biathletin Katharina Komatz (ehem. Innerhofer) verheiratet ist, einen Schlussstrich unter seine lange und erfolgreiche Karriere.

„Der endgültige Entschluss für meinen Rücktritt ist in den letzten Tagen gefallen. Natürlich wäre mit der WM in Hochfilzen 2028 noch einmal ein Großereignis auf heimischem Boden angestanden, allerdings sind zwei Jahre im Spitzensport eine sehr lange Zeit. Am Ende waren mehrere Dinge ausschlaggebend für diese Entscheidung. Gerade in den letzten Jahren hatte ich immer wieder mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen und natürlich hat auch der verlorene Kaderstatus eine Rolle gespielt“, sagt Komatz.

„Bin stolz auf das, was ich erreicht habe“

Und weiter: „Ich denke, ich kann auf eine schöne, lange, aber auch sehr fordernde Karriere zurückblicken. Auch wenn mir vielleicht nie der ganz große Durchbruch gelungen ist, so konnte ich gerade in den Staffelrennen immer wieder meine besten Leistungen abrufen und auch sehr schöne Erfolge feiern. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, und freue mich jetzt in erster Linie auf mehr Zeit mit meiner Familie. Ich möchte mich bei meiner ganzen Familie, dem gesamten Team und meinen treuen Partnern, allen voran dem österreichischen Bundesheer, bedanken, die mich über all die Jahre immer unterstützt haben.“