Nächste Aufregung um Julia Simon. Die französische Biathletin, die aufgrund ihrer Kreditkartenaffäre in die Negativschlagzeilen geraten war, wurde nach einer jahrelangen Anstellung von den französischen Zollbehörden entlassen. Wie das „Nordic Magazine“ berichtet, erfolgte die Kündigung aufgrund ihrer Verurteilung im vergangenen Herbst. Simon war damals wegen eines Kreditkartenbetrugs zulasten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe sowie zu Schadenersatzzahlungen verurteilt worden. Die 29-Jährige soll 2022 mit der Kreditkarte ihrer Kollegin Online-Einkäufe getätigt haben.

Simon legte allerding Einspruch gegen ihre Kündigung ein. Bis zu einem endgültigen Entscheid gilt sie laut französischen Medienberichten weiterhin als „Team-Mitglied auf Bewährung“. Sportlich hatte Simon zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Antholz geglänzt. Die Französin gewann drei Goldmedaillen sowie einmal Silber und gehörte damit zu den erfolgreichsten Athletinnen der Spiele.