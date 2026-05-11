Die extreme Trockenheit – auch wenn es am Samstagabend in der Südoststeiermark endlich wieder etwas regnete – setzt nicht nur Landwirte unter Druck, sondern fordert auch die Feuerwehren heraus. Die Waldbrandgefahr ist dadurch erhöht. Nahe der burgenländischen Grenze in Magland kam es Anfang Mai zweimal zu einem Waldbrand, außerdem brannte es in Kirchbach.

In diese Chronologie reiht sich nun auch Halbenrain ein: Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr brach bei den Stürgkh-Teichen ein Feuer aus. Ein aufmerksamer Anrainer beobachtete von zu Hause aus eine aufsteigende Rauchsäule, wie der Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg in einer Aussendung berichtet. Er alarmierte die Feuerwehr und begab sich zur Brandstelle. „Mit einfachsten Mitteln, einem Wassereimer, verhinderte er Schlimmeres“, schreibt die Wehr.

Glutnester im Wurzelwerk

Einsatzleiter Phillip Kern übernahm mit 13 Mitgliedern weitere Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte fluteten den betroffenen Bereich großflächig mit Wasser. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Fläche systematisch nach Glutnestern abgesucht. Ein Holzrückewagen kam zum Einsatz, um den Boden aufzubrechen, damit auch die letzten Glutnester im Wurzelwerk erreicht werden konnten. Schlussendlich konnte der Einsatzleiter gegen 11 Uhr Brand aus und das Einsatzende bekanntgeben.

„Dieser Einsatz beweist: Die ersten Minuten entscheiden über Erfolg oder Katastrophe. Die Zivilcourage der Privatperson war auch hier wieder entscheidend“, sagt Einsatzleiter Kern.