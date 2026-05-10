Die seit dieser Saison neue Ballettdirektorin Alessandra Ferri kennt die amerikanische Tanzszene gut, hat sie doch jahrelang in New York gelebt und gearbeitet. Dank ihrer Kontakte stellte sie einen interessanten Querschnitt im vierteiligen Programm „American Signatures“ zusammen, bei dem aber junge, innovative Choreografen fehlen.

Der Abend beginnt mit einem Großen, der vor allem durch seine Musical-Choreografien berühmt ist, Jerome Robbins. „Interplay“ für Klavier und Orchester von Morton Gould ist ein frühes Werk von 1945, das bald ins Repertoire des New York City Ballets kam. Das technisch schwierige, heitere Stück, bereits im typischen Stil des Meisters, kombiniert klassisches Vokabular mit Jazzdance und Elementen des Modern Dance. Eine Gruppe fröhlicher junger Menschen, bunt gekleidet, befindet sich in spielerischem Wettkampf gegeneinander, auf der Suche nach den originellsten Moves. Sehr gut getanzt, wenn auch gelegentlich weniger Steifheit und mehr Jazz schöner wäre, ein bisschen amerikanischer halt.

Ästhetisch, nicht originell

Darauf folgt die etwas sperrige Arbeit „Dispatch Duet“ von Pam Tanowitz zur gleichnamigen Komposition von Ted Hearne, getanzt von Sinthia Liz und Duccio Tariello. Die 57-jährige Choreografin ist zwar schon lange tätig, aber wurde erst in den letzten zehn Jahren mit ihrer dekonstruierenden Tanzsprache international erfolgreich.

Vom 83-jährigen Lar Lubovitch, von George Balanchine stark beeinflusst, stammt das Pas de deux „Each in their own Time“, das 2021 während der Pandemie entstand. Es ist ein anmutiges Modern-Duett für zwei Männer zu Werken von Johannes Brahms, hier von Davide Dato und Rinaldo Venuti getanzt. Nichts Originelles, aber durchaus ästhetisch.

Einen schönen Abschluss bildet Jessica Langs „Let me mingle Tears with thee“ zu Pergolesis traurigem Opus „Stabat mater“ von 2023. Die sehr musikalische Choreografin, ehemaliges Mitglied der Twyla-Tharp-Company, hat bereits am Opernball gezeigt, wie hochwertig sie neoklassische Stücke gestalten kann. Ihr gelingen anmutige und zugleich kraftvolle Phrasierungen und Übergänge, und insgesamt harmoniert die Choreografie gut mit dem Sopran von Anita Götz und dem Alt von Jasmin White. Unter anderen Olga Esina, Ioanna Avraam, Giorgio Fourés und Zsolt Török garantierten Tanz auf Topniveau.